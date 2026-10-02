Παραιτήθηκε από δημοτικός σύμβουλος Κορδελιού – Ευόσμου ο Χρήστος Αντίνου

Την παραίτησή του από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου Κορδελιού – Ευόσμου υπέβαλε ο Χρήστος Αντίνου, επικαλούμενος προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους.

Ο κ. Αντίνου είχε εκλεγεί στις δημοτικές εκλογές του 2023 με την παράταξη της Μαρίας Μανούνα, από την οποία στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε, συνεχίζοντας έκτοτε τη θητεία του στο δημοτικό συμβούλιο ως ανεξάρτητος.

Στην επιστολή παραίτησής του αναφέρει ότι η απόφασή του συνδέεται με «ιδιαίτερες δυσκολίες και αυξημένες υποχρεώσεις» της τρέχουσας περιόδου, οι οποίες, όπως σημειώνει, δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του «με την πλήρη αφοσίωση, τη συνέπεια και την ενέργεια» που απαιτεί ο ρόλος του δημοτικού συμβούλου.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στους πολίτες που τον τίμησαν με την ψήφο τους, τονίζοντας ότι θεωρεί «ηθική υποχρέωσή» του να παραχωρήσει τη θέση του σε κάποιον που θα μπορεί να διαθέτει το σύνολο των δυνάμεών του στην εκπροσώπησή τους.

Παράλληλα, ευχαριστεί τους συναδέλφους του στο δημοτικό συμβούλιο, τη διοίκηση και το προσωπικό του δήμου για τη συνεργασία.

Μετά την παραίτηση του Χρήστου Αντίνου αναμένεται να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την κάλυψη της κενής έδρας στο δημοτικό συμβούλιο Κορδελιού – Ευόσμου από επιλαχόντα σύμβουλο της παράταξης Μανούκα.