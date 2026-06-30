Παραίτηση Φάμελλου ζήτησε ο Παύλος Πολάκης

Ο Παύλος Πολάκης ζητά την άμεση παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου. Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής Χανιών αξιώνει την εκλογή νέου προέδρου που θα αναλάβει να μιλήσει με τις δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, ώστε να συνεργαστούν. ” Ακόμη και με το ΚΚΕ”, είπε σε παρέμβαση του στον τηλεοπτικό σταθμό open πριν από λίγη ώρα, ενώ δήλωσε “παρών” ως προς την διεκδίκηση της αρχηγίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση Πολάκη

«Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής:

1. Άμεση επάνοδός μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

2. Άμεση παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρών)

3. Άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε στη:

α. Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής

β. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των δέκα και μια προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση.

4. Άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου».