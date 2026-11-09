Παραιτείται ο ανεξάρτητος βουλευτής, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα προανήγγειλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

«Θα παραιτηθώ του βουλευτικού αξιώματος, μιας και ο πρωθυπουργός μάς έβαλε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να λάβουμε θέσεις μάχης (…). Αυτή είναι η τελευταία μου ομιλία στη Βουλή», είπε κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης ερώτησής του για τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος είχε ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Ιούλιο, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι σκοπεύει να ενταχθεί στην ΕΛ.Α.Σ.