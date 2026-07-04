Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Καραμέρος – Στήριξη στην πρωτοβουλία Τσίπρα

Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από κάθε κομματική ιδιότητα ανακοίνωσε ο Γιώργος Καραμέρος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media.

Ο κ. Καραμέρος ενημέρωσε για την απόφασή του τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο σημειώνοντας πως θα παραμείνει «στην πρώτη γραμμή, αλλά ως ενεργός πολίτης, απλός «στρατιώτης» στην αναγκαία νικηφόρα προοδευτική συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της Αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας που με αφορά ως έκφραση και εκπροσώπηση».

«Η απόφαση μου ελήφθη σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τους ανθρώπους που συμπορεύομαι στην Ανατολική Αττική και την οικογένειά μου» σημειώνει στην ανάρτησή του στο Facebook.

«Η πρωτοβουλία Τσίπρα δημιουργεί προοπτική για την Ελλάδα»

Την ίδια ώρα, στρέφει το βλέμμα του προς το κόμμα Τσίπρα αναφέροντας πως «από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση Ό,τι είπα λοιπόν, το κάνω. Σέβομαι το κοινοβούλιο και τη λειτουργία του. Είναι η καρδιά του δημοκρατικού μας πολιτεύματος».

Ο κ. Καραμέρος τονίζει πως επιλέγει «ως ελάχιστο υπόδειγμα την επιστροφή της έδρας στο κόμμα καθώς η όποια εξουσία, δεν είναι ιδιοκτησία αλλά παρακαταθήκη. Δεν εγκαταλείπω. Θα συνεχίσω να μάχομαι για αυτήν την παρακαταθήκη με σεβασμό προς όλους. Νέους αλλά και έμπειρους συναγωνιστές».

Τέλος της εβδομάδας η επίσημη παραίτηση – Πρώτος επιλαχών ο Σπίρτζης

Ταυτόχρονα, ενημερώνει πως στο τέλος της εβδομάδας που ξεκινά θα ενημερώσω και επίσημα τον Πρόεδρο της Βουλής για την απόφασή μου αφού πρώτα διευθετήσω κάποια αναγκαία διαδικαστικά ζητήματα με τους συνεργάτες μου».

Πρώτος επιλαχών για την κατάληψη της έδρας είναι ο Χρήστος Σπίρτζης.