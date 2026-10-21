Παραιτείται από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Πέγκας – Στη θέση του ο Κουράκης

Την αποχώρησή του από το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε ο Σπύρος Πέγκας, επικεφαλής της παράταξης «Θεσσαλονίκη για Όλους», ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του Ανδρέα Κουράκη στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου.

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ο κ. Πέγκας ενημερώνει για την απόφασή του να παραχωρήσει τη θέση του στον πρώτο επιλαχόντα της παράταξης στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, Ανδρέα Κουράκη, στο πλαίσιο, όπως αναφέρει, της ανανέωσης του στελεχιακού δυναμικού της «Θεσσαλονίκη για Όλους».

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι θα διατηρήσει τον ρόλο του επικεφαλής της δημοτικής κίνησης, ενώ ο νέος επικεφαλής της παράταξης στο δημοτικό συμβούλιο θα εκλεγεί από τη δημοτική ομάδα μετά την ορκωμοσία του κ. Κουράκη και πριν από την επόμενη συνεδρίαση του σώματος.

Στην επιστολή του ο Σπύρος Πέγκας υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή του Ανδρέα Κουράκη, σε συνδυασμό με την παρουσία των δύο δημοτικών συμβούλων της παράταξης στη Δημοτική Επιτροπή, αποσκοπεί στην ενίσχυση του αντιπολιτευτικού της έργου απέναντι στη διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη.

«Θα επιδιώξουμε να ασκήσουμε με πληρότητα και με ακόμα πιο στέρεη τεκμηρίωση το σημαντικό αντιπολιτευτικό μας έργο απέναντι στην τωρινή διοίκηση του δήμου», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο κ. Πέγκας υποστηρίζει ότι, μετά τις τελευταίες δημαιρεσίες και τις εξελίξεις στο δημοτικό συμβούλιο, η παράταξή του ασκεί, «ίσως όχι θεσμικά, αλλά σίγουρα τυπικά», τον ρόλο της μείζονος αντιπολίτευσης.