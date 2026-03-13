Παραδόθηκε ο 23χρονος ύποπτος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Συνελήφθη ο δράστης της αιματηρής συμπλοκής στη Θεσσαλονίκη, που κατέληξε στην ανθρωποκτονία του 20χρονου οργανωμένου οπαδού του ΠΑΟΚ. Πρόκειται για έναν 23χρονο άνδρα, ο οποίος ισχυρίζεται πως βρέθηκε σε ενέδρα που του έστησε το θύμα και άλλα δύο άτομα και έβγαλε το μαχαίρι για να αμυνθεί.

Το απόγευμα της Παρασκευής (13/3) μαζί με τον δικηγόρο του, εμφανίστηκε στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης ο νεαρός που φέρεται να είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υποστήριξε ότι του είχαν στήσει ενέδρα ο 20χρονος και ακόμη 4 άτομα, ότι τον χτύπησαν και πάνω στην πάλη έπεσε απ’ αυτούς ένα μαχαίρι, το οποίο άρπαξε και στην προσπάθεια του να γλιτώσει τραυμάτισε θανάσιμα τον νεαρό οπαδό του ΠΑΟΚ.

Δύο οι μαχαιριές που δέχτηκε ο 20χρονος

Δύο τραύματα που έγιναν με μαχαίρι, φέρει o 20χρονος που δέχτηκε δολοφονική επίθεση χτες σε δρόμο της Καλαμαριάς. Συγκεκριμένα, το θύμα φέρει ένα τραύμα αριστερά μπροστά στον θώρακα κι ένα δεύτερα δεξιά πίσω στην πλάτη.

Στη σορό του 20χρονου που έχει ήδη μεταφερθεί στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, έχει γίνει λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές και DNA εξετάσεις ενώ σύμφωνα με απόφαση της καθηγήτριας Ιατρικής και Διευθύντριας της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, Λήδας Κοβάτση αναμένεται να γίνει αξονική στη σορό προκειμένου να εξεταστεί ενδελεχώς και στη συνέχεια να γίνει η νεκροψία- νεκροτομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να γίνει η αξονική την προσεχή Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 8 το πρωί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ενώ εξετάζεται αν μπορεί να βρεθεί άλλο νοσοκομείο της πόλης που να διενεργήσει νωρίτερα την αξονική και να προχωρήσει η νεκροψία- νεκροτομή.

Είχε ταυτοποιηθεί ο δράστης

Από νωρίς το πρωί βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών του Ανθρωποκτονιών Θεσσαλονίκης, για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του 20χρονου το βράδυ της Πέμπτης (12/03).

Οι αρχές είχαν ταυτοποιήσει και αναζητούσαν το νεαρό άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση ενώ ακόμη δεν έχουν διευκρινίσει τα κίνητρα αυτής της δολοφονίας.

Αν και αρχικά τα κίνητρα φέρονταν να είναι οπαδικά, οι αστυνομικοί αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα ακόμη και η αιτία της επίθεσης να είναι προσωπικές διαφορές ανάμεσα στο θύμα και τους άγνωστους μέχρι τώρα δράστες.

Στην αστυνομία ήδη καταθέτουν φίλοι του θύματος προκειμένου να ρίξουν φως σε τυχόν διαφορές που είχε ο 20χρονος με τους δολοφόνους του.

Παράλληλα στον τόπο του εγκλήματος, βρέθηκε η ιατροδικαστής καθώς και αρκετοί αστυνομικοί συλλέγοντας στοιχεία ενώ καθοριστικό ρόλο θα έχει και το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες της περιοχής.

Νωρίτερα, σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τη στιγμή που ο νεαρός τρέχει ενώ είναι τραυματισμένος από μαχαίρι στην πλάτη του μαζί με δύο φίλους του και σωριάζεται κοντά σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Αργοναυτών.

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την οδό Παπαδημητρίου καθώς πραγματοποίησαν έρευνες.

Το σημείο που έγινε η δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Το χρονικό της δολοφονικής επίθεσης

Όλα συνέβησαν χθες (12/3) το βράδυ στην Καλαμαριά όταν το ΕΚΑΒ δέχτηκε κλήση γύρω στις 10 το βράδυ για τραυματία από μαχαίρι που ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στον νεαρό. Ο 20χρονος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και γύρω στις 12:30 κατέληξε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τρία άτομα είχαν «στήσει καρτέρι» στον νεαρό, τον κυνήγησαν, τον ακινητοποίησαν και τον μαχαίρωσαν με αποτέλεσμα τον θάνατό του.