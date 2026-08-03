Παραδίδεται στις αρχές του φθινοπώρου το Αλκαζάρ με έκθεση του MOMUS για την παλιά Θεσσαλονίκη

Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο Τέμενος Χαμζά Μπέη, γνωστό ως Αλκαζάρ, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα το εμβληματικό μνημείο θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει. Πρόκειται για παραγωγή του MOMUS, η οποία θα περιλαμβάνει αρκετές άγνωστες φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης των αρχών του 20ού αιώνα.

Το μνημείο επισκέφθηκε το πρωί η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στις εργασίες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. «Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μνημεία της πόλης, το οποίο είχε υποστεί πάρα πολλές αλλαγές εξαιτίας των χρήσεων και κυρίως της χρήσης του ως κινηματογράφου τις παλαιότερες δεκαετίες. Σήμερα, το έργο όχι απλώς είναι σε πλήρη εξέλιξη, αλλά σε τέσσερις εβδομάδες από σήμερα θα είναι ολοκληρωμένο», δήλωσε η υπουργός.

Σύμφωνα με την κ. Μενδώνη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα απαιτηθεί ένα σύντομο χρονικό διάστημα για την προετοιμασία της πρώτης έκθεσης, η οποία θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το MOMUS Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Ο οργανισμός θα αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις και ειδικές εκδηλώσεις, πάντα με σεβασμό στην ιστορία του μνημείου.

«Θα είναι ένας μόνιμος εκθεσιακός χώρος, ο οποίος παράλληλα θα μπορεί να φιλοξενεί και άλλου είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις, προφανώς υψηλής ποιότητας και συμβατές με τον μνημειακό χώρο και με την πόλη», ανέφερε η υπουργός, προσδιορίζοντας το άνοιγμά του για τους επισκέπτες στις αρχές του φθινοπώρου. Όπως επισήμανε, «η πόλη πολύ σύντομα θα εντάξει το μνημείο στην καθημερινότητά της και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα λόγω της θέσης του στην έξοδο του μετρό».

Το Τέμενος Χαμζά Μπέη βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου και αποτελεί τον παλαιότερο ισλαμικό ευκτήριο οίκο της Θεσσαλονίκης. Οικοδομήθηκε το 1467 από την κόρη του στρατιωτικού διοικητή Χαμζά Μπέη, ενώ αργότερα, στην περίστυλη αυλή του, λειτούργησε για δεκαετίες ο κινηματογράφος Αλκαζάρ, το όνομα του οποίου επικράτησε στη συλλογική μνήμη. Το μνημείο προστατεύεται ως ιστορικό και αρχαιολογικό μνημείο από το 1926.

Προχωρούν οι παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο του Αγίου Δημητρίου

Στη συνέχεια, η υπουργός Πολιτισμού πραγματοποίησε αυτοψία στις εργασίες που εκτελούνται στον περιβάλλοντα χώρο του Αγίου Δημητρίου. «Ο χώρος όπου βρίσκεται ο Άγιος Δημήτριος είναι ένας αρχαιολογικός χώρος και το υπέδαφος κρύβει πολλά κατάλοιπα. Είμαστε, λοιπόν, σε μία φάση κατά την οποία το έργο συνδυάζεται με την αρχαιολογική έρευνα, ώστε και αυτά να προστατευτούν και η πρώτη φάση της ανάπλασης του Αγίου Δημητρίου να προχωρήσει», ανέφερε η κ. Μενδώνη.

Υπογράμμισε ακόμη ότι προχωρά η διαδικασία απαλλοτρίωσης του ακινήτου που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του ναού, επισημαίνοντας ότι, εφόσον ολοκληρωθεί, «θα επιτρέψει να ανασάνει ο Άγιος Δημήτριος και από την πλευρά εκείνη». «Αυτή τη στιγμή γίνεται απομάκρυνση των αρχιτεκτονικών μελών και όλων των άλλων καταλοίπων που υπάρχουν στον χώρο όπου πρόκειται να δημιουργηθεί το νέο κτήριο με βοηθητικούς χώρους και, συγχρόνως, διενεργείται αρχαιολογική έρευνα, διότι με την απομάκρυνση των πρώτων στρωμάτων του χώματος αποκαλύπτονται και νέα αρχαία», κατέληξε η υπουργός.

Στη συνέχεια, η κ. Μενδώνη πραγματοποίησε αυτοψία και στο έργο φωτισμού σημαντικών μνημείων της Θεσσαλονίκης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ