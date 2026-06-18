Παραδίδεται σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες Daniel και Elias σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΣΕ.

Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με την Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ( ΟΣΕ) ολοκληρώνουν ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο που προκάλεσαν οι θεομηνίες Daniel και Elias στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή του Δομοκού, παραδίδεται σε κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη που έχει αποκατασταθεί οριστικά.

Η νέα υποδομή περιλαμβάνει δύο νέες σιδηροδρομικές γέφυρες μήκους 253 και 156 μέτρων, την υπερύψωση της γραμμής, καθώς και εκτεταμένα έργα θωράκισης και υδραυλικής προστασίας. «Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν σημαντικά την ανθεκτικότητα της γραμμής έναντι πλημμυρικών φαινομένων και βελτιώνουν τη μακροχρόνια αξιοπιστία του βασικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση .

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση για την ολοκλήρωση των τελικών εργασιών και τη σύνδεση της νέας υποδομής με το υφιστάμενο δίκτυο, θα απαιτηθεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας από τις 22 έως τις 25 Ιουνίου 2026.

«Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος βρίσκονται σε συνεργασία με τη Hellenic Train για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των επιβατών, καθώς και με τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εμπορευματικών μεταφορών για τον προγραμματισμό των εμπορευματικών ροών κατά την περίοδο της διακοπής» καταλήγει η ανακοίνωση.