Παππάς στην Κεντρική Επιτροπή: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, όρθιος – Θα κατέβει στις εκλογές και θα μπει στη Βουλή, έγιναν μεθοδεύσεις για να κλείσει τον κύκλο του

Μήνυμα ανασυγκρότησης και συνέχισης της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο Νίκος Παππάς, κατά την εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, στον απόηχο των πρόσφατων αποχωρήσεων και των εσωκομματικών εξελίξεων και μετά την εκλογή της Ρένας Δούρου στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Παππάς υποστήριξε ότι υπήρξαν «μεθοδεύσεις» με στόχο να ολοκληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον πολιτικό του κύκλο, διαμηνύοντας, ωστόσο, ότι το κόμμα παραμένει όρθιο και συνεχίζει την πορεία του.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, όρθιος»,ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το κόμμα θα συμμετάσχει κανονικά στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εκλογική του προοπτική, τονίζοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές και θα μπει στη Βουλή», δίνοντας το στίγμα της προσπάθειας ανασύνταξης που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος.