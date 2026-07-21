Παππάς: Επιθετική η δήλωση Τσίπρα ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ

Ως επιθετική χαρακτήρισε ο Νίκος Παππάς τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα περί κλεισίματος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος επεσήμανε ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε, δημιούργησε νέο φορέα και ζητά την ψήφο των πολιτών για εκείνον και όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπογράμμισε πως, παρότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική σε άλλα κόμματα επισημαίνοντας την έλλειψη προοπτικών συνεργασίας, δεν έχει ισχυριστεί ποτέ ότι αυτά έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο.

Παράλληλα, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, εστίασε σε δύο βασικές πτυχές. Αφενός στάθηκε στη στάση βουλευτών που εκφράζουν την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα διατηρώντας και περιφέροντας την έδρα τους, χαρακτηρίζοντάς το εξαιρετικά αρνητικό εάν τέτοιες συμπεριφορές επιβραβευτούν θεσμικά σε δεύτερο χρόνο. Αφετέρου, έκανε λόγο για προγραμματικές διαφορές που αρχίζουν να αναφύονται, φέρνοντας ως παράδειγμα τη σαφή μετατόπιση του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μια θέση που όπως τόνισε δεν βρίσκει σύμφωνο τον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου η γραμμή παραμένει αμετάβλητη.

Σχετικά με τον Σωκράτη Φάμελλο και την πρόσφατη παραίτησή του από την προεδρία, ο κ. Παππάς εκτίμησε πως τυχόν ανεξαρτητοποίησή του θα αποτελέσει λάθος, σχολιάζοντας παράλληλα ότι αποδείχθηκε η έλλειψη συνεννόησης με τον πρώην πρωθυπουργό.

Κλείνοντας, ο γραμματέας της ΚΕ διαβεβαίωσε με έμφαση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει κανονικά το «παρών» στις επερχόμενες εκλογές ως ο προοδευτικός χώρος που μπορεί να ανασυγκροτήσει την Αριστερά και να επηρεάσει τον πολιτικό χάρτη. Επιπλέον αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, σημείωσε πως οι μισοί ψηφοφόροι του κόμματος από το 2023 δεν έχουν ταχθεί υπέρ του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα.