Παππάς: ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα απέναντι στα funds – 350.000 ακίνητα μπορούν να γίνουν κοινωνική κατοικία

Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχίαγια τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, την ενίσχυση του ΕΦΚΑ και τη δημιουργία ενός μεγάλου αποθέματος κοινωνικής κατοικίας παρουσίασε ο γραμματέας της Κ.Ε. του κόμματος και βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών, Νίκος Παππάς, σε συνέντευξή του στο «Κόκκινο 105,5» και τη Γιάννα Παπαδάκου.

Ο κ. Παππάς πρότεινε τη μεταφορά των εγγυήσεων που σήμερα στηρίζουν τα funds στον ΕΦΚΑ, με τη συνεργασία του με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, προκειμένου να προχωρήσει μια ευρύτερη διαδικασία ρύθμισης των δανείων.

«Πρέπει να αγοραστούν πίσω τα μπουκέτα των ακινήτων. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Το σχέδιο Ηρακλής έχει καταρρεύσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως, σύμφωνα με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., «ο ΕΦΚΑ θα λάβει εγγυήσεις, ο ΕΦΚΑ θα συνεργαστεί με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα κάνει ρυθμίσεις δανείων».

Αποκατάσταση της ζημιάς στον ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τον γραμματέα της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., η συγκεκριμένη πρόταση θα μπορούσε παράλληλα να ενισχύσει τον ΕΦΚΑ, αποκαθιστώντας τη ζημιά ύψους 12-14 δισ. ευρώ που, όπως υποστήριξε, υπέστησαν τα ασφαλιστικά ταμεία από το PSI, χωρίς αντίστοιχη δημοσιονομική επιβάρυνση.

«Πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η ζημιά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο ΕΦΚΑ θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις εγγυήσεις και, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, να προχωρήσει σε μια «μεγάλη ρύθμιση των δανείων».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας. Επικαλούμενος εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες περίπου 350.000 ακίνητα βρίσκονται σήμερα στην κατοχή των funds, υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο απόθεμα θα μπορούσε, σε ορίζοντα δύο έως τριών ετών, να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία κοινωνικής κατοικίας.

Πακέτο μέτρων 5 δισ. ευρώ τον χρόνο

Αναφερόμενος στο οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ενόψει της ΔΕΘ, ο Νίκος Παππάς έκανε λόγο για ένα πακέτο μέτρων ύψους 5 δισ. ευρώ ετησίως.

«Μιλάμε για ένα πακέτο 5 δισ. κατ’ έτος, το οποίο καλύπτεται κατά το ήμισυ από τα πλεονάσματα και κατά το ήμισυ από φορολόγηση υπερκερδών», δήλωσε.

Στις προτάσεις που ανέφερε περιλαμβάνονται η επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, μειώσεις του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, καθώς και περίπου 1 δισ. ευρώ για τη στεγαστική πολιτική.

«Η 13η σύνταξη χωράει» στον νέο δημοσιονομικό κανόνα

Ο κ. Παππάς αναφέρθηκε και στον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, υποστηρίζοντας ότι ο νέος ευρωπαϊκός δημοσιονομικός κανόνας προβλέπει δύο βασικές δυνατότητες ευελιξίας, που αφορούν διακριτά μέτρα εσόδων και άπαξ δαπάνες.

«13η σύνταξη χωράει αν αξιοποιείς αυτές τις ευελιξίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, με αφορμή τις κυβερνητικές αναφορές στην πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, επανέφερε την πρόταση για δημόσια συζήτηση με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ζήτησε, μάλιστα, τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. υποστήριξε, τέλος, ότι τα δάνεια που αποπληρώνονται πρόωρα έχουν σταθερό επιτόκιο 1,5%, την ώρα που η Ελλάδα σήμερα δανείζεται με υψηλότερο κόστος.