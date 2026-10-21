Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η αποκατάσταση του διατηρητέου κυλινδρόμυλου Ματθαίου στη Νάουσα

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάσηεντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», η αποκατάσταση της διατηρητέας κτηριακής ενότητας κατοικίας – κυλινδρόμυλου Ματθαίου στη Νάουσα, με ανάδειξη του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού και επανάχρηση της ως πολυχώρος πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.409.760 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης του υφιστάμενου ανενεργού κτιρίου, ενός μοναδικού μνημείου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως «έργο τέχνης». Η συντήρηση και ανάδειξη του μηχανολογικού εξοπλισμού του κυλινδρόμυλου θα πραγματοποιηθεί εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές, οι οποίες θα διασφαλίζουν τη διατήρηση και την επαναφορά του εξοπλισμού στην αρχική του κατάσταση, με έμφαση στην ιστορικότητά του.

Ειδικότερα, στο κτίριο επιφάνειας 1.121 τ.μ. θα πραγματοποιηθούν οικοδομικές εργασίες για την αποκατάσταση και τη βελτίωση της κτηριακής υποδομής (καθαιρέσεις, χρωματισμοί, αντιστηρίξεις, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, οροφές, δάπεδα, επενδύσεις, μονώσεις κ.λπ.) και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (εγκαταστάσεις θέρμανσης – κλιματισμού, πυροπροστασίας, ύδρευσης – αποχέτευσης, αντικεραυνικής προστασίας, ανελκυστήρας κ.λπ). Επίσης, στο πλαίσιο της προμήθειας του εκθεσιακού εξοπλισμού, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με μουσειολογική-μουσειογραφική μελέτη, θα περιλαμβάνονται ειδικές εκθεσιακές κατασκευές.

Ο χώρος, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα είναι ανοικτός και επισκέψιμος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, ημερίδες και δράσεις πολιτισμού, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των κατοίκων και των φορέων της ευρύτερης περιοχής και στόχο ο πολυχώρος να αναδειχθεί σε πυρήνα γνώσης, εκπαίδευσης και έρευνας επάνω σε θέματα τοπικής ιστορίας.

Δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.