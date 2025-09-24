Παπαθανάσης: Η ΔΕΘ θα ανήκει και θα ελέγχεται από το Δημόσιο

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ανήκει στο Δημόσιο, θα ελέγχεται από το Δημόσιο, θα αναπτυχθεί και φέρει περισσότερες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Σε τοποθέτηση του στη Βουλή, αναφορικά με τη ρύθμιση του νομοσχεδίου για το ΔΣ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο υπουργός σημείωσε πως:

«H ΔΕΘ είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη αλλά και για τη Β. Ελλάδα. Είναι ένας σημαντικός κόμβος για όλα τα Βαλκάνια.

Επομένως έχει μεγάλη αξία και σημασία ότι η κυβέρνηση έχει στρέψει την προσοχή της, και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, προκειμένου να αναβαθμίσει αυτή την έκθεση, που ποτέ και για πολλές δεκαετίες δεν είχε αναβαθμιστεί και κανείς, καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε δώσει αξία για την έκθεση αυτή».

Μάλιστα, υπενθύμισε ότι η ΔΕΘ «κατ΄ουσίαν υλοποιούσε και προγράμματα που είχαν σχέση και με θεματικές ενότητες και από εταιρείες και επί αμοιβή».

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαθανάσης, στην αρχική συζήτηση είχε τεθεί θέμα αν η έκθεση θα αναπτυχθεί ως ΣΔΙΤ.

«Στη συνέχεια είδαμε ότι η έκθεση θα έπρεπε να παραμείνει καθαρά δημόσιου χαρακτήρα -αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την πόλη και αναπτυξιακός πυλώνας- και αποφασίστηκε να γίνει ένα δημόσιο έργο».

«Ένα δημόσιο έργο που πληρώνεται από το ΠΔΕ, δεν συμμετέχει κανένας ιδιώτης, παραμένει δηλαδή δημόσιου χαρακτήρα και μάλιστα στο ΔΣ συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι θα εκπροσωπείται και η αυτοδιοίκηση, και ο δήμος και η περιφέρεια», είπε ο κ. Παπαθανάσης και υπογράμμισε ότι στη Συμβουλευτική Επιτροπή που θα λειτουργεί θα συμμετέχουν και όλοι οι φορείς της πόλης.

Θα συμμετέχουν δηλαδή, όπως επισήμανε, ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ), ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), ένας εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).