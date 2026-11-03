Παπαθανάσης: Αύξηση 600% στους πόρους για την ασφάλεια – Χρυσοχοΐδης: Αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε κάθε μορφή εγκληματικότητας

Εκδήλωση με θέμα «Οικονομία-Ανάπτυξη-Ασφάλεια» πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων «Μίκης Θεοδωράκης», με πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και βουλευτή της Ν.Δ. στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, Νίκου Παπαθανάση, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και με συμμετοχή της φοιτήτριας στο ΠΑ.Δ.Α. Ελένης Χριστοπούλου, η οποία μετέφερε τα προβλήματα και προτάσεις της νέας γενιάς.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας σε Ελλάδα και διεθνώς, χαρακτήρισε δε το θέμα της ασφάλειας ως ένα από τα κρισιμότερα διακυβεύματα της πολιτικής αλλά και μείζον αίτημα δημοκρατίας στις μέρες μας.

Υπογράμμισε ωστόσο, ότι οι πολίτες σήμερα, μπορούν να αισθάνονται πιο ασφαλείς και παρέθεσε σειρά παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν από το 2019 προς αυτή την κατεύθυνση. Μεταξύ άλλων, σημείωσε την προστασία των συνόρων με τη δημιουργία φράκτη στον Έβρο και την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος, τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, την ίδρυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του ελληνικού FBI όπως λέγεται -το οποίο μέσα σε δύο χρόνια έχει συλλάβει πάνω από δύο χιλιάδες κακοποιούς του βαρέος εγκλήματος, εκ των οποίων 800 είναι προφυλακισμένοι- τη δημιουργία νέας Γενικής Γραμματείας για την προστασία κρίσιμων υποδομών της χώρας, αλλά και την εκπαίδευση και τη χρήση της τεχνολογίας από την Αστυνομία, που επιτρέπει την ταχύτερη εξιχνίαση υποθέσεων.

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε, στις παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της παραβατικότητας με δράστες που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και την περαιτέρω προσπάθεια ενσωμάτωσης τους. Σημείωσε ταυτόχρονα, την ενίσχυση της παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων ακόμα και μέσα σε οικισμούς, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στις γειτονιές. Τόνισε επίσης, την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας των κεντρικών υπηρεσιών με τις τοπικές αρχές με στόχο την ακόμα καλύτερη αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας αλλά και για την προστασία του δημόσιου χώρου.

«Το δικό μου προσωπικό στοίχημα, αλλά και το στοίχημα της κυβέρνησης, είναι ο πολίτης να κυκλοφορεί οποιαδήποτε ώρα της μέρας, χωρίς φόβο. Είμαστε αποφασισμένοι, στο πλαίσιο του Νόμου, να αντιμετωπίσουμε κάθε μορφή εγκληματικότητας που πλήττει την κοινωνικό συνοχή, το ίδιο το κοινωνικό συμβόλαιο», υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε τη σημασία της οικονομικής ανάπτυξης με δημοσιονομική στοχοθεσία, για την εξασφάλιση μερίσματος στην κοινωνία, για μέτρα στήριξης απέναντι στις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης, αλλά και παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση της ευρύτερης ασφάλειας των πολιτών.

Παράλληλα αναφέρθηκε σε παραδείγματα παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, για τη βελτίωση των υποδομών, την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας με έργα άνω των δύο δισ. ευρώ -αντιπλημμυρικά έργα, προγράμματα Αιγίς- Antinero, υπογειοποιήσεις εναέριων καλωδίων κοινής ωφέλειας κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαθανάσης ανακοίνωσε ότι οι πόροι για την ασφάλεια αυξάνονται κατά 600% εντός του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ενώ, υπογράμμισε την πλήρη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 36 δισ. ευρώ -κάτι που πολλοί αμφισβητούσαν εντός και εκτός Ελλάδας, όπως σημείωσε- την επιτυχή πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, καθώς και τους πόρους ύψους 8 δις ευρώ, που προέρχονται από τα νέα Ταμεία- Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων- πόροι οι οποίο θα κατευθυνθούν προς περαιτέρω ενίσχυση ευάλωτων συμπολιτών μας και για τη βελτίωση της καθημερινότητας.

«Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υπό την ηγεσία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, έχει καταφέρει να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Παράλληλα, όσο η οικονομία πάει καλά, όσο η ανάπτυξη και η δημοσιονομική σύνεση εξασφαλίζουν μεγαλύτερα δημόσια έσοδα, όσο οι ευρωπαϊκοί και οι εθνικοί πόροι αξιοποιούνται σωστά, όσο πιο δυνατή είναι η Ελλάδα, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο πιο ασφαλείς μπορείτε να αισθάνεστε, εσείς και τα παιδιά σας», υπογράμμισε ο κ. Παπαθανάσης απευθυνόμενος στους κατοίκους που είχαν γεμίσει την αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Μελισσίων.