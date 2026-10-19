Παπαθανάσης: 85,5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του Προαστιακού και του Λιμένος Θεσσαλονίκης

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση οι Πράξεις «Κατασκευή Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης» και «Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης», εντάσσονται στο τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Μεταφορές 2021-2027».

Συγκεκριμένα:

Το έργο «Κατασκευή Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης» με συνολική δημόσια δαπάνη 24.549.345,82 € και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 19.619.792,42 €, αφορά στην ανάπτυξη σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου, συνολικού μήκους 19,5 χλμ., με αξιοποίηση της υφιστάμενης γραμμής, που θα συνδέει τη Δυτική Θεσσαλονίκη με τον Νέο Επιβατικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και κατ’ επέκταση με τα λοιπά ΜΜΜ. Συνολικά περιλαμβάνονται τα έργα, που απαιτούνται για την κατασκευή και λειτουργία επτά Σιδηροδρομικών Σταθμών -Στάσεων (αποβάθρες, στέγαστρα, πεζογέφυρες, Η/Μ εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης, υδραυλικά έργα και έργα πρόσβασης κτλ.)

Το έργο «Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης» με συνολική δημόσια δαπάνη 60.986.993,34 € και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 45.725.991,40 €, αφορά στην ενίσχυση των πολυτροπικών συνδέσεων των μεταφορών, μέσω της μελέτης και κατασκευής έργων για την λειτουργία νέου κλάδου διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για την σύνδεση του 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, συνολικού μήκους 2.225m περίπου.

Βασικοί στόχοι των έργων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, είναι η ανάπτυξη των υποδομών και των μεταφορών, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την αξιοποίηση υποβαθμισμένων περιοχών εντός του αστικού ιστού, μέσω της κάλυψης περιοχών της Δυτικής Θεσσαλονίκης από μέσο σταθερής τροχιάς, η διασύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με εμπορευματικούς κόμβους, η αναβάθμιση του ρόλου της χώρας σε διεθνή εμπορευματικό κόμβο, και η μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, με παράλληλη μείωση των οδικών ατυχημάτων.

Τα δύο έργα έχουν ήδη δημοπρατηθεί στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης, με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Δικαιούχος ορίστηκε η «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΕ».