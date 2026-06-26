Παπαστεργίου: Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα ύψους 350 εκατ. ευρώ

Την έναρξη του νέου Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος «ΕΛΛΑΣ Space II», συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση «Greece in Orbit – Η Ελλάδα στο Διάστημα: Η Επόμενη Ημέρα».

Όπως τόνισε, μετά την υλοποίηση του πρώτου εθνικού προγράμματος μικροδορυφόρων, η χώρα περνά σε μια νέα φάση ανάπτυξης των διαστημικών της δυνατοτήτων.

«Κτίσαμε πολύ σημαντικές υποδομές με το πρώτο εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων. Βάλαμε την Ελλάδα σε τροχιά. Σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Περνάμε από τη δημιουργία υποδομών σε πραγματικές, βιώσιμες εθνικές δυνατότητες. Από το τοπικό πρωτάθλημα πάμε πλέον σε κατηγορία Champions League», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΣ Space II» θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Πρόκειται για τον διάδοχο του πρώτου εθνικού διαστημικού προγράμματος, με σχεδόν διπλάσιο προϋπολογισμό.

Έμφαση σε πολιτική προστασία, άμυνα και γεωργία

Σύμφωνα με τον υπουργό, το νέο πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση τις πραγματικές ανάγκες της χώρας και στοχεύει στην ενίσχυση κρίσιμων τομέων, όπως:

η πολιτική προστασία απέναντι σε πυρκαγιές και πλημμύρες,

η θαλάσσια επιτήρηση και η υποστήριξη του Λιμενικού Σώματος,

η γεωργία ακριβείας,

η συνοριακή φύλαξη,

οι ασφαλείς δορυφορικές επικοινωνίες,

η πλοήγηση για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές.

Παράλληλα, όπως επισήμανε, βασικός στόχος αποτελεί η ανάπτυξη της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας, με εξαγωγικό προσανατολισμό.

«Θέλουμε να δούμε την ελληνική βιομηχανία Διαστήματος πρωταθλήτρια στην Ευρώπη και να εξάγει τεχνολογία και προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο», σημείωσε.

Δορυφόροι νέας γενιάς, τεχνητή νοημοσύνη και κβαντική κρυπτογραφία

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε και τις βασικές τεχνολογικές κατευθύνσεις του προγράμματος, οι οποίες περιλαμβάνουν:

δορυφόρους παρατήρησης Γης υψηλής ανάλυσης,

οπτικούς, φασματικούς και θερμικούς αισθητήρες,

συστήματα εντοπισμού ραδιοπαρεμβολών,

ασφαλείς δορυφορικές επικοινωνίες,

προηγμένα συστήματα πλοήγησης,

αυτόνομες διαστημικές λειτουργίες και ρομποτικά συστήματα σε τροχιά,

μετάκβαντική κρυπτογραφία για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας,

αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία δορυφορικών και γεωχωρικών δεδομένων μέσω του εθνικού υπερυπολογιστή «Δαίδαλος».

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας εθνικών γραμμών παραγωγής, ώστε μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας να παραμένει στην Ελλάδα.

Στόχος τουλάχιστον 50% ελληνική συμμετοχή

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι σε όλα τα έργα του προγράμματος θα επιδιωχθεί τουλάχιστον 50% ελληνική συμμετοχή, ενώ η υλοποίηση θα γίνει μέσω ανοικτών και ανταγωνιστικών διαγωνισμών με τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στις μεγάλες ευρωπαϊκές διαστημικές πρωτοβουλίες, όπως τα προγράμματα Copernicus, Galileoκαι η European Space Shield.

Ξεκινά το πρώτο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαστημικό Πρόγραμμα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία του υπουργείου, το 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαστημικό Πρόγραμμα.

Για πρώτη φορά, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από όλη τη χώρα θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να θέσουν σε τροχιά έως και οκτώ νανοδορυφόρους, ενώ τα σχολεία θα λειτουργούν ως επίγειοι σταθμοί επικοινωνίας.

«Θέλουμε όλα τα παιδιά της χώρας να έχουν την ευκαιρία να ονειρευτούν και να φτάσουν όσο ψηλά μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο πνεύμα», ανέφερε.

«Δεν φτιάχνουμε απλώς δορυφόρους»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι η διαστημική πολιτική αποτελεί βασικό πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

«Δεν φτιάχνουμε απλώς δορυφόρους. Φτιάχνουμε ένα νέο, πιο σύγχρονο και πιο δίκαιο κράτος. Στηρίζουμε την ελληνική καινοτομία, δημιουργούμε θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, φέρνουμε πίσω τους ανθρώπους μας και εμπνέουμε μια ολόκληρη γενιά να ονειρευτεί ψηλά», κατέληξε.