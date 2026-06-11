Παπαστεργίου: Με γνώμονα τις τεχνολογικές εξελίξεις ο νέος διαγωνισμός για τις 1.000 κάμερες

Απαντήσεις για τον διαγωνισμό που αφορούσε στην εγκατάσταση 1.000 καμερών στους δρόμους και το «κούρεμα» των 53 εκατ. ευρώ έδωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM.

«Είναι ακριβώς ο ίδιος διαγωνισμός. Απλά ο πρώτος προέβλεπε την αγορά 1.000 καμερών και τη λειτουργία τους για 5 χρόνια, συν το δικαίωμα επέκτασης για ακόμα 1.000 κάμερες μετά την πενταετία» είπε ο κ. Παπαστεργίου απαντώντας στις αιτιάσεις για τη διαφορά κόστους μεταξύ του αρχικού και του νέου διαγωνισμού (από τα 88 εκατ. στα 35 εκατ. ευρώ).

Όπως εξήγησε ο υπουργός, η απόφαση για τον επανασχεδιασμό ελήφθη με γνώμονα την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων: «Τεχνικά δεν ήταν ασφαλές να περιγράψουμε σήμερα τεχνολογίες που θα υπάρχουν μετά από 5 χρόνια. Κατεβάσαμε, λοιπόν, τον διαγωνισμό για να κερδίσουμε χρόνο, κόψαμε την προαίρεση και είπαμε ‘ας βγάλουμε τώρα τις 1.000 κάμερες και σε 5 χρόνια, με καλύτερη σαφήνεια στις τεχνολογίες, βγάζουμε νέο διαγωνισμό’. Έτσι δικαιολογείται η διαφορά στο κόστος».

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε και στη συμπλήρωσε έξι ετών λειτουργίας του Gov.gr, τονίζοντας πως η πλατφόρμα περνά σε μια φάση «προσωποποιημένης επαφής» με τον πολίτη. Μία από τις σημαντικότερες νέες λειτουργίες, που αναμένεται στον «αέρα» το επόμενο δεκαήμερο, αφορά την παρακολούθηση της πορείας των αιτημάτων. «Ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει πού βρίσκεται η υπόθεσή του, ποιος την έχει αναλάβει, το τηλέφωνο ή το email του υπαλλήλου και κυρίως πότε αναμένεται να διεκπεραιωθεί. Είναι μια τεράστια διαφορά που φέρνει ο νέος νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό και υπόλογο στον πολίτη», σημείωσε.

Στο μέτωπο του Κτηματολογίου, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης ανακοίνωσε πως η κτηματογράφηση έχει καλύψει πλέον το 99% της χώρας, ενώ προανήγγειλε τη μεταφορά των Υπηρεσιών Δόμησης (πολεοδομίες) στον κεντρικό μηχανισμό του Κτηματολογίου. «Στόχος είναι να μην έχει επαφή ο μηχανικός με τον υπάλληλο για να αποφεύγονται φαινόμενα διαφθοράς. Η απάντηση στη διαφθορά είναι η ψηφιοποίηση. Πάμε σε μια υπερτοπική αρμοδιότητα, ώστε να μην ασχολούνται απαραίτητα τοπικοί υπάλληλοι με τοπικές υποθέσεις», υπογράμμισε ο κ. Παπαστεργίου, επισημαίνοντας ότι η χρήση τεχνολογιών Cloud θα εξασφαλίσει ταχύτητα και ασφάλεια στις συναλλαγές.

Κλείνοντας, μίλησε για τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), εστιάζοντας στον κίνδυνο της παραπληροφόρησης μέσω ψευδών βίντεο. «Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε χρήση γεννητικής Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά ταυτόχρονα οι πολίτες φοβούνται. Με το AI Act ξεκαθαρίζουμε ποια μοντέλα απαγορεύονται», ανέφερε. Σχολιάζοντας το φαινόμενο των deepfakes, όπως η πρόσφατη ψεύτικη συνέντευξη του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε την ανάγκη ταχύτερης αντίδρασης των πλατφορμών: «Το ζήτημα είναι πώς οι πλατφόρμες δεν θα επιτρέπουν καν το ανέβασμα τέτοιων βίντεο. Αν ένα βίντεο ανέβει, η ζημιά έχει γίνει, ακόμα κι αν κατέβει μετά από τρεις ώρες. Πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα ανιχνεύουν το AI βίντεο πριν δημοσιευτεί».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ