Παπασταύρου: Τις επόμενες ημέρες η μεταβίβαση της διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

Τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως την ερχόμενη Δευτέρα, θα δημοσιευθεί η απόφαση με την οποία οι άδειες για την κυριότητα και διαχείριση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου θα μεταβιβαστεί από τον προηγούμενο φορέα του έργου (Euroasia) στον ΑΔΜΗΕ, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου .

Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, στη συνάντηση «συμφωνήθηκε να προχωρήσουμε επιλύοντας όλα τα εκκρεμή θέματα ώστε να έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο για την υλοποίηση του έργου που θα δώσει τέλος στην ενέργεια και απομόνωση της Κύπρου», δήλωσε στο ACTION 24.

Ο κ.Παπασταύρου ανέφερε ακόμη σήμερα ότι: