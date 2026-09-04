Παπασταύρου – Κοστέλο – Παπαθανάσης για Ταμείο Ανάκαμψης: Πάνω από 24 δισ. ευρώ έχει λάβει η Ελλάδα – Εκκρεμούν ακόμη 11

Σε απολογισμό της πορείας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προχώρησαν από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Περιβάλλοντος και ΕνέργειαςΣταύρος Παπασταύρου, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ντέκλαν Κοστέλο.

Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα εξασφάλισε συνολικά περίπου 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 32% του ΑΕΠ της χώρας. Μέχρι σήμερα έχουν εισρεύσει περισσότερα από 24 δισ. ευρώ, ενώ απομένουν προς εκταμίευση περίπου 11,4 δισ. ευρώ.

Ο Ντέκλαν Κοστέλο εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα μπορέσει, κατά την τελική αξιολόγηση, να απορροφήσει το σύνολο των πόρων που απομένουν.

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στην επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει πλέον η Ευρώπη, μεταξύ των οποίων το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Απανθρακοποίησης

Όπως ανέφερε, για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι διαθέσιμοι πόροι για τα επόμενα δύο με τρία χρόνια είναι συνολικά μεγαλύτεροι σε σχέση με τα 5,9 δισ. ευρώ που διαχειρίστηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, δημιουργώντας τη δυνατότητα για νέες παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις.

Ο Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης αφήνει «μια πολύ ισχυρή παρακαταθήκη για την επόμενη ημέρα», υπογραμμίζοντας ότι η τήρηση των προθεσμιών του προγράμματος αποτέλεσε εθνικό στόχο.