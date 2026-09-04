Παπασταύρου – Κοστέλο – Παπαθανάσης για Ταμείο Ανάκαμψης: Πάνω από 24 δισ. ευρώ έχει λάβει η Ελλάδα – Εκκρεμούν ακόμη 11

Σε απολογισμό της πορείας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προχώρησαν από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Περιβάλλοντος και ΕνέργειαςΣταύρος Παπασταύρου, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ντέκλαν Κοστέλο.
Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα εξασφάλισε συνολικά περίπου 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 32% του ΑΕΠ της χώρας. Μέχρι σήμερα έχουν εισρεύσει περισσότερα από 24 δισ. ευρώ, ενώ απομένουν προς εκταμίευση περίπου 11,4 δισ. ευρώ.
Ο Ντέκλαν Κοστέλο εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα μπορέσει, κατά την τελική αξιολόγηση, να απορροφήσει το σύνολο των πόρων που απομένουν.
Από την πλευρά του, ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στην επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει πλέον η Ευρώπη, μεταξύ των οποίων το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Απανθρακοποίησης
Ο Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης αφήνει «μια πολύ ισχυρή παρακαταθήκη για την επόμενη ημέρα», υπογραμμίζοντας ότι η τήρηση των προθεσμιών του προγράμματος αποτέλεσε εθνικό στόχο.