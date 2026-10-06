Παπασταύρου: Ισχυρή δέσμευση για τη διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου – Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας

Η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, η διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων εφοδιασμού, η ανάπτυξη των ενεργειακών διασυνδέσεων και η περαιτέρω ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων της 2ης Τετραμερούς Υπουργικής Συνάντησης για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Σερβίας, της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας.

Η συνάντηση αποτέλεσε συνέχεια της πρώτης Τετραμερούς που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον περασμένο Μάιο με ελληνική πρωτοβουλία, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των τεσσάρων χωρών να ενισχύσουν τον περιφερειακό ενεργειακό συντονισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, με τους Υπουργούς να επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του ρόλου του ως αξιόπιστης ενεργειακής πύλης προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίστηκε η συμμετοχή της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας στον Κάθετο Διάδρομο, καθώς και η επικείμενη έναρξη κατασκευής της διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, οι Υπουργοί συζήτησαν την ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και των δικτύων μεταφοράς, την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αποθήκευσης και αντλησιοταμίευσης, καθώς και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας των χωρών της Ενεργειακής Κοινότητας με την ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι τέσσερις χώρες επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για τη συνέχιση της περιφερειακής συνεργασίας και την από κοινού ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, της διασυνδεσιμότητας και της ανθεκτικότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με την Ελλάδα να διαδραματίζει κομβικό ρόλο ως ενεργειακή πύλη και διάδρομος μεταφοράς προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Έλληνας υπουργός Σταύρος Παπασταύρου τόνισε:

«Οι χώρες μας αντιμετωπίζουν καθημερινά την ίδια μεγάλη πρόκληση: να εξασφαλίζουν οικονομικά προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τους. Η περιφερειακή ενεργειακή διασύνδεση και συνεργασία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της προσπάθειας».

«Για την Ελλάδα, η σημασία αυτής της πρωτοβουλίας υπερβαίνει τον ίδιο τον ενεργειακό τομέα» εξήγησε.

«Η ενέργεια αποτελεί συνδετικό κρίκο που φέρνει τις τέσσερις χώρες μας πιο κοντά και δημιουργεί μια νέα κουλτούρα συνεργασίας, ώστε να αντιμετωπίζουμε από κοινού τις προκλήσεις και να προωθούμε κοινές λύσεις. Η Ελλάδα στηρίζει την ενσωμάτωση της Σερβίας στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα. Μαζί με τη συνάδελφό μου από τη Βουλγαρία, θα υποστηρίξουμε σθεναρά αυτή την προσπάθεια στις συνεδριάσεις των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».