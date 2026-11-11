Παπασταύρου: Η συνεργασία με Ουκρανία στον Κάθετο Διάδρομο ενισχύει τον ρόλο μας ως ενεργειακό κόμβο

Στην Αττάλεια της Τουρκίας βρίσκεται ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου , εκπροσωπώντας τη χώρα μας στις εργασίες της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 31).

Σε ανάρτησή του γύρω από τις συναντήσεις που είχε την Τετάρτη (11/110, στάθηκε στη συνεργασία με την Ουκρανία για τον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου που διευρύνει τις επιλογές εφοδιασμού της χώρας, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής και τον ρόλο της Ελλάδας ως «ενεργειακό κόμβο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Παπασταύρου:

«Στο πλαίσιο της #COP31, παρευρέθηκα, ύστερα από πρόσκληση της ουκρανικής πλευράς, στα εγκαίνια του περιπτέρου της Ουκρανίας, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Andrij Sybiha, και τον Πρέσβη της χώρας στην Τουρκία, Nariman Dzhelyalov. Στα εγκαίνια παρέστη και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Dan Jørgensen.

Η συνεργασία μας στον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου διευρύνει τις επιλογές εφοδιασμού της Ουκρανίας, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής και τον ρόλο της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου».

Αύριο ο κ. Παπασταύρου έχει το εξής πρόγραμμα:

– θα συμμετάσχει σε πάνελ για την πρωτοποριακή πρωτοβουλία θαλάσσιας διατήρησης «Amorgorama: A groundbraking bottom-up marine conservation initiative». Στη συζήτηση συμμετέχουν ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού «Η Χοζοβιώτισσα», κ. Μιχάλης Κρόσμαν, και η Senior Greece Projects Manager του Blue Marine Foundation, κ. Angela Lazou Dean, υπό τον συντονισμό της Dr. Chloe Streven, Head of Infact, The Conservation Collective.

– θα έχει διμερή συνάντηση εργασίας με τη γενική γραμματέα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), κ. Celeste Saulo. Αντικείμενο της συνάντησης αποτελεί η ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολλαπλών Κινδύνων (Multi-Hazard Early Warning Systems) και την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.