Παπασταύρου για Κάθετο Διάδρομο: Ετήσια αύξηση 169% στις εξαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα

Ο Κάθετος Διάδρομος «είναι εδώ και λειτουργεί στην πράξη» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου , σε συνέντευξη του το πρωί της Πέμπτης 15/10.

Όπως τόνισε, «αν συγκρίνουμε τον Σεπτέμβριο του 2026 με τον Σεπτέμβριο του 2025, υπάρχει αύξηση εξαγωγής φυσικού αερίου από την Ελλάδα κατά 169%, το συντριπτικό ποσοστό του οποίου πηγαίνει, μέσω Κάθετου Διαδρόμου, προς τον Βορρά.

Οι ελληνικές ενεργειακές υποδομές αξιοποιούνται στο έπακρο. Τι συζητάμε, λοιπόν; Υπάρχουν χώρες, που θέλουν να πάρουν φυσικό αέριο και θα το πάρουν – το επιβεβαιώνουν τα νούμερα. Η ερώτηση είναι η εξής: Θέλουμε να το πάρουν διαμέσου Ελλάδας ή διαμέσου Τουρκίας; Να τοποθετηθούμε σ’ αυτό. Εγώ, ως Υπουργός της ελληνικής Κυβέρνησης, εργάζομαι ακριβώς για να το πάρουν από την Ελλάδα».

Παράλληλα, ο Υπουργός τοποθετήθηκε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ενεργειακών υποδομών, ξεκαθαρίζοντας ότι για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, δεν υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία.

«Τελεία και παύλα. Κατηγορηματικά. Προχωράμε κανονικά βάσει του οδικού μας χάρτη, με τη συμμετοχή διεθνών κολοσσών όπως η γαλλική Meridiam και με την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ», τόνισε, ενώ αναφορικά με τις έρευνες νότια της Κρήτης και τις αντιδράσεις της Λιβύης, δήλωσε ότι «τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τα ασκούμε στο πεδίο, με σχέδιο και αυτοπεποίθηση και δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή στην έγκριση κανενός».