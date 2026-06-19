Παπασταύρου για ΑΔΜΗΕ: Το Δημόσιο διατηρεί τον έλεγχο – Μεγάλο το ενδιαφέρον για την ΑΜΚ

Το Δημόσιο συνεχίζει να διατηρεί τον έλεγχο του ΑΔΜΗΕ μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα.

«Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα δίκτυα. Τα δίκτυα αυτή τη στιγμή είναι αυτά που μας επιτρέπουν να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας στρατηγική» δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξη του το πρωί της Παρασκευής 19/6.

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ, από τα οποία 510 εκατ. κατέβαλε το Δημόσιο, προκειμένου να διατηρήσει τη συμμετοχή του στο 51% και 240 εκατ. η Κινεζική State Grid, μέτοχος του Διαχειριστή με ποσοστό 24%.

Για τα υπόλοιπα 250 εκατ. ευρώ οι προσφορές ήταν 3,5 δισ. ευρώ, με 2,8 δισ. από το ξένο βιβλίο και 700 εκατ. από το ελληνικό. Μάλιστα, το ισχυρό ενδιαφέρον δημιουργησε υπερκάλυψη κατά 14 φορές.