Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη

Ο Κάθετος Διάδρομος «είναι μια στρατηγική συνεργασία, που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, διευρύνει τις επιλογές της Ευρώπης και αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου , κατά την άφιξή του στο Donald J. Trump Institute of Peace στην Ουάσιγκτον, όπου πραγματοποιείται σήμερα Υπουργική Σύνοδος, με θέμα «Transatlantic Gas Security Summit».

«Η Ελλάδα έβαλε τα θεμέλια για τον Κάθετο Διάδρομο» δήλωσε ο Έλληνας υπουργός και πρόσθεσε: «Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη. Μετατρέψαμε τη διεθνή μας αξιοπιστία και σταθερότητα σε πόλο έλξης επενδύσεων και συνεργασιών.

Όπως σημείωσε, «με τη Chevron, με την ExxonMobil, με τον Κάθετο Διάδρομο, η Ελλάδα δυναμώνει. Και αυτό για τον Έλληνα πολίτη σημαίνει περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερα χρήματα για την ελληνική οικονομία.

Σημαίνει όμως και κάτι ακόμα. Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μεγαλύτερη περηφάνεια για την Πατρίδα μας, που δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει».

Το παρασκήνιο της Συνόδου

Η σημερινή Σύνοδος πραγματοποιείται σε συνέχεια της Διάσκεψης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον περασμένο Νοέμβριο και των ενεργειακών συμφωνιών που υπεγράφησαν στο Ζάππειο Μέγαρο.

Η Σύνοδος συμπίπτει χρονικά με τη συμπλήρωση ενός έτους από τη σύσταση του NEDC. Σημειώνεται ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας είναι ένα συμβουλευτικό όργανο σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο ιδρύθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 2025 από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Δημιουργήθηκε εντός του Εκτελεστικού Γραφείου του Προέδρου για να βοηθήσει στη διαμόρφωση και τον συντονισμό της ενεργειακής πολιτικής των ΗΠΑ με στόχο την προώθηση της «αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας».

Ενδεικτικό της σπουδαιότητας της σημερινής συνάντησης είναι ότι ενώ ο αρχικός κατάλογος περιελάμβανε 12 ευρωπαϊκές χώρες, ο τελικός αγγίζει τις 22. Εκτός, από την Ελλάδα θα συμμετέχουν: Αλβανία, Αυστρία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Γερμανία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ουκρανία.

Επιπλέον, θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΕ, καθώς και μεγάλες ενεργειακές εταιρείες των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί και ξεχωριστή Υπουργική Συνάντηση των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου, κάτι που αποδεικνύει την αυξανόμενη δυναμική που αποκτά η ενεργειακή αυτή πρωτοβουλία.