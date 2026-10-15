Πάπας Λέων: Τι μέλλει γενέσθαι με τη θητεία του – Η διάγνωση για καρκίνο που «σόκαρε» το Βατικανό

Σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον της ηγεσίας της Καθολικής Εκκλησίας επανήλθαν στο προσκήνιο, μετά τη διάγνωση του πάπα Λέοντα ΙΔ’ με καρκίνο, λίγους μόλις μήνες μετά την εκλογή του. Και μπορεί το ιατρικό ανακοινωθέν για τη μετεγχειρητική πορεία του που εκδόθηκε από το νοσοκομείο της Ρώμης και ανακοίνωσε το Βατικανό, να ήταν καθησυχαστικό, όμως η ανησυχία είναι έκδηλη στην θρησκευτική κοινότητα.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου του Βατικανού την Τετάρτη για μια λειτουργία στην οποία θα έπρεπε να προΐστατο ο Πάπας Λέων. Αντ’ αυτού, ένας άλλος ανώτερος αξιωματούχος της Καθολικής Εκκλησίας πήρε τη θέση του, ενώ ο πρώτος Αμερικανός πάπας αναρρώνει στο νοσοκομείο αφού διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα μετά από χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός λοβού του δεξιού πνεύμονά του.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το CNNi, η διάγνωση καρκίνου στον Πάπα, η οποία επιβεβαιώθηκε την Τρίτη, έχει προκαλέσει συναγερμό σε ολόκληρο τον καθολικό κόσμο. Ο Πάπας Λέων εξελέγη πριν από λιγότερο από 18 μήνες σε ηλικία 69 ετών, ο νεότερος άνδρας που επιλέχθηκε να ηγηθεί της Καθολικής Εκκλησίας από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’, σχεδόν 40 χρόνια νωρίτερα.

Δεδομένης της σχετικά νεαρής ηλικίας του, η άποψη στο Βατικανό και μεταξύ των ηγετών της εκκλησίας ήταν ότι ο Λέων είχε μπροστά του μια μακρά παπική θητεία. Αυτή η υπόθεση δοκιμάζεται τώρα.

Πολλοί στο Βατικανό ήλπιζαν ότι η εποχή των προβλημάτων υγείας του Πάπα είχε παραμεριστεί βραχυπρόθεσμα. Ο προκάτοχος του Λέοντα, Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος εξελέγη στα 76 του χρόνια και του έλειπε μέρος του δεξιού πνεύμονά του, αντιμετώπισε μια σειρά από προβλήματα υγείας προς το τέλος της θητείας του και πέρασε εβδομάδες στο νοσοκομείο «Gemelli» με πνευμονία. Ο Φραγκίσκος, ο οποίος υπηρετούσε ως Πάπας από το 2013 , πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακή ανεπάρκεια τον Απρίλιο του 2025.

Η προσοχή του Πάπα Λέοντα στην υγεία του είναι «στενή». Κάθε Τρίτη, έχοντας λάβει «ρεπό» πηγαίνει στο παπικό καταφύγιο στο Καστέλ Γκαντόλφο έξω από τη Ρώμη και αθλείται, παίζοντας τένις ή κολυμπώντας, ενώ ως καρδινάλιος έχει προσωπικό γυμναστή.

Όλα τα παραπάνω ήρθαν να μεγαλώσουν το σοκ από την εισαγωγή του στο νοσοκομείο. «Κανείς δεν το περίμενε», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Καρδινάλιος Πιέτρο Παρόλιν, Γραμματέας της Αγίας Έδρας, παρομοιάζοντάς το με «κεραυνό εν αιθρία». Ο καρδινάλιος, μιλώντας πριν επιβεβαιωθεί η διάγνωση του καρκίνου, πρόσθεσε: «Ανησυχώ».

Ο Λέων ΙΔ΄ ακύρωσε όλες τις συναντήσεις του μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, καθώς συνεχίζει την ανάρρωσή του. Οι γιατροί είναι βέβαιοι ότι ο καρκίνος αφαιρέθηκε κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, αλλά απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις.

Αβέβαια τα βραχυπρόθεσμα σχέδια του πάπα

Πλέον, για τον Πάπα, τα βραχυπρόθεσμα σχέδια είναι αβέβαια. Τίθενται ερωτήματα σχετικά με τα μελλοντικά ταξίδια του. Από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου, πρόκειται να βρίσκεται στη Λατινική Αμερική για μια έντονη περιοδεία σε τρεις χώρες, στην Ουρουγουάη και την Αργεντινή, και μια συναισθηματική «επιστροφή» στο Περού, όπου υπηρέτησε ως ιεραπόστολος και επίσκοπος. Το γεμάτο πρόγραμμα του περιλαμβάνει 14 πτήσεις, 50 εκδηλώσεις και επισκέψεις σε ορισμένα μέρη της ηπείρου με μεγάλο υψόμετρο.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κοστέλο λέει ότι οι τελευταίες εξελίξεις «αναπόφευκτα» εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το επερχόμενο ταξίδι, αλλά τόνισε ότι είναι «ένας δυνατός άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος σε φόρμα» και υπήρχε μεγάλη ελπίδα ότι «θα μπορέσει να το ξεπεράσει αυτό». Μέχρι και σήμερα, δεν έχουν ανακοινωθεί αλλαγές στις ημερομηνίες του ταξιδιού.

Ο Λέων ΙΔ΄, ένας σχολαστικός και προσανατολισμένος στις λεπτομέρειες ηγέτης, φρόντισε να είναι όλα εντάξει πριν από την επέμβασή του. Λίγες μέρες πριν ανακοινώσει ότι θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ο Πάπας επιβεβαίωσε την εκλογή του Καρδιναλίου Λουίς Αντόνιο Τάγκλε, ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Βατικανού από τις Φιλιππίνες, στον σημαντικό ρόλο του Κοσμήτορα του Κολλεγίου των Καρδιναλίων. Αυτή είναι η θέση που κατείχε ο φανταστικός Καρδινάλιος Λόρενς, τον οποίο υποδύεται ο Ρέιφ Φάινς στην ταινία «Conclave», η οποία κυκλοφόρησε τους μήνες πριν από την πραγματική παπική εκλογή που επέλεξε τον Λέοντα.

Ο διορισμός του Τάγκλε, ο οποίος αντικατέστησε τον πάπα Λέοντα για να προεδρεύσει στη λειτουργία της Τετάρτης στο Βατικανό, έχει αποκτήσει νέα σημασία με τον Πάπα στο νοσοκομείο. Ο κοσμήτορας, ο οποίος είναι ο «πρώτος μεταξύ ίσων» ηγέτης του κολεγίου, παίζει κρίσιμο ρόλο στην προεδρία ενός κονκλαβίου (εφόσον είναι κάτω των 80 ετών) και των συνεδριάσεων πριν από το κονκλάβιο. Οποιαδήποτε μελλοντική παπική εκλογή εξετάζεται στο μακρινό μέλλον. Αλλά ο διορισμός του 69χρονου Τάγκλε, μιας χαρισματικής προσωπικότητας που προηγουμένως είχε προβληθεί ως πιθανός Πάπας, ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας.

«Είναι πολύ ανησυχητικό και νομίζω ότι τα πιο πρόσφατα νέα ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για καρκίνο είναι πολύ ανησυχητικά για όλους», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Τιμ Κοστέλο, πρόεδρος της Αυστραλιανής Επισκοπικής Συνδιάσκεψης, λίγο έξω από την πλατεία του Αγίου Πέτρου μετά τη Λειτουργία την Τετάρτη. Ο αρχιεπίσκοπος συμμετείχε σε συγκέντρωση και είπε ότι είχε γράψει στον πάπα εκ μέρους των επισκόπων της χώρας του, διαβεβαιώνοντάς τον για προσευχές και υποστήριξη.

Το ιστορικό στην οικογένεια

Υπάρχει ιστορικό καρκίνου στην οικογένεια του Πάπα, με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Λούις Πρέβοστ, να νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή για την ασθένεια, η οποία διαγνώστηκε για πρώτη φορά το 2017. Η μητέρα του Πάπα, Μίλντρεντ, πέθανε από καρκίνο το 1990. Ο πατέρας του, επίσης Λούις, πέθανε από καρκίνο του παχέος εντέρου και καρδιακές παθήσεις το 1997.

Ενώ μέσα στο Βατικανό υπάρχει ανησυχία για την υγεία του, τα γρανάζια της κεντρικής διοίκησης της εκκλησίας θα συνεχίσουν να περιστρέφονται. «Δεν πρόκειται να μας πιάσει πανικός», δήλωσε ένας αξιωματούχος στο CNNi. «Συνεχίζουμε το έργο μέσα στις επισκοπές (τμήματα του Βατικανού) που υποστηρίζουν τη διακονία του Πάπα». Και ο Πάπας μπορεί ακόμα να κυβερνά την εκκλησία από το κρεβάτι του νοσοκομείου.

Η «σιγουριά» ότι θα ανακάμψει

Όσοι γνωρίζουν καλά τον Πάπα λένε ότι είναι πολύ σίγουρος ότι θα ανακάμψει. Η Ελίζ Άλεν, η οποία πήρε συνέντευξη από τον Πάπα τον Ιούλιο του 2025 για το βιβλίο της για τον Λέοντα ΙΔ΄, περιέγραψε την κατάσταση ως «παιχνίδι αναμονής», αλλά ήταν σημαντικό να μην βιαστούν να βγάλουν πολλά συμπεράσματα. «Είναι πολύ εργατικός, είναι πολύ αποφασισμένος, θα θέλει να επιστρέψει στην κανονικότητα πολύ γρήγορα, αν αυτό είναι δυνατόν», δήλωσε στο CNN.

Η Άλεν είπε, ωστόσο, ότι η νοσηλεία του μπορεί να τον οδηγήσει σε «περιορισμό» ορισμένων από τα ραντεβού και τις υποχρεώσεις του. Επεσήμανε επίσης ότι η τελευταία μεγάλη κρίση υγείας του, ως νεαρός ιεραπόστολος που στάλθηκε στο Περού, ήταν οριστική. Το 1985, λίγο μετά την άφιξή του στη χώρα, ο Λέο προσβλήθηκε από τυφοειδή πυρετό. Η Άλεν είπε ότι ήταν ένα σημείο καμπής, καθώς, μετά την ανάρρωσή του, τον οδήγησε να αγκαλιάσει το έργο του στη Νότια Αμερική.

Η θετική ενέργεια που δέχεται

Η διάγνωση του καρκίνου στον πάπα Λέοντα έχει τύχει θερμής υποστήριξης από το κοινό. Του προσφέρει την ευκαιρία να συνδεθεί με τόσα πολλά άλλα άτομα και οικογένειες που έχουν επηρεαστεί από την ασθένεια.

«Ο Πάπας Λέων έχει δείξει συμπονετική αλληλεγγύη με τόσους πολλούς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προκλήσεις στη ζωή τους», δήλωσε στο CNNi ο π. Τζόζεφ Φάρελ, ηγέτης του θρησκευτικού τάγματος των Αυγουστινιανών και φίλος του πάπα. «Ως Αυγουστινιανοί, προσκαλούμε όλους τους ανθρώπους να δείξουν την ίδια στοργική, προσευχητική αλληλεγγύη με τον Άγιο Πατέρα».