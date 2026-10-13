Πάπας Λέων: Σήμερα το απόγευμα μπαίνει στο χειρουργείο για επέμβαση στον πνεύμονα

Σήμερα το απόγευμα πρόκειται να υποβληθεί στην επέμβαση για την αφαίρεση οζιδίου στον πνεύμονα, ο Πάπας Λέων, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου του Βατικανού.

Ο ποντίφικας μετέβη το μεσημέρι με αυτοκίνητο στην καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, το νοσοκομείο που κατά παράδοση προσφέρει κάθε αναγκαία ιατρική φροντίδα στους επικεφαλής της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

«Μας εντυπωσίασε όλους η νηφαλιότητα με την οποία ο Λέων αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας του. Ελπίζουμε να ξεπεραστεί το γρηγορότερο δυνατό, έχουμε εμπιστοσύνη και τον στηρίζουμε με την προσευχή μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Βατικανού, καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν.