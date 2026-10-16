Πάπας Λέων σε Πούτιν: «Κάνε εκεχειρία για να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στην κατεχόμενη Ολέσκι»

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ ζήτησε από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να συμφωνήσει σε ανθρωπιστική εκεχειρία στην Ολέσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, ώστε να καταστεί δυνατή η αποστολή τροφίμων και φαρμάκων και η ασφαλής απομάκρυνση αμάχων από την πόλη που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, όπως ανακοίνωσε η Αγία Έδρα.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 16 Οκτωβρίου, ενώ ο ποντίφικας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, όπου αναρρώνει από χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας Τύπου της Αγίας Έδρας, ο πάπας εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τη «σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση» στην Ολέσκι και ζήτησε να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια και να μπορέσουν οι άμαχοι να αποχωρήσουν με ασφάλεια και εθελοντικά.

Ο Λέων ΙΔ΄ επανέλαβε, παράλληλα, τη δέσμευση της Αγίας Έδρας για την προώθηση του διαλόγου και της ειρήνης.

Η ανθρωπιστική κρίση στην Ολέσκι

Η πόλη Ολέσκι βρίσκεται στην κατεχόμενη από τη Ρωσία περιοχή της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου. Η περιοχή έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και ιατρική περίθαλψη, ενώ οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι κίνδυνοι από νάρκες δυσχεραίνουν την πρόσβαση και την απομάκρυνση των κατοίκων.

Σε δήλωσή της στις αρχές Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε έντονη ανησυχία για την επιδείνωση των ανθρωπιστικών συνθηκών στην Ολέσκι και σε γειτονικές κοινότητες. Επικαλούμενη αναφορές διεθνών οργανισμών, έκανε λόγο για σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και ιατρική βοήθεια, καθώς και για μαρτυρίες κατοίκων που έμειναν επί μεγάλα διαστήματα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, τρεχούμενο νερό, θέρμανση και ιατρική φροντίδα.

Η ΕΕ κάλεσε τη Ρωσία να τηρήσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να προστατεύσει τους αμάχους και να διασφαλίσει την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν

Πρόκειται για τη δεύτερη γνωστή τηλεφωνική συνομιλία του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ με τον Ρώσο πρόεδρο από την έναρξη του ποντιφικάτου του. Η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2025.

Το Βατικανό έχει διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα, προωθώντας πρωτοβουλίες για τον διάλογο και ανθρωπιστικά ζητήματα που συνδέονται με τον πόλεμο. Μεταξύ άλλων, έχει προσφέρει τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν στο Βατικανό ενδεχόμενες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η νέα επικοινωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Αγία Έδρα επιχειρεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών συνεπειών της σύγκρουσης. Ωστόσο, η έκκληση του πάπα για εκεχειρία στην Ολέσκι δεν ισοδυναμεί με συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών ούτε συνεπάγεται ότι έχει εξασφαλιστεί η πρόσβαση ανθρωπιστικών αποστολών στην πόλη.

Η ρωσική πλευρά, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, παρουσίασε τη συνομιλία ως ευκαιρία για την ανάδειξη της συνεργασίας Μόσχας και Βατικανού στην προώθηση κοινών πνευματικών και ηθικών αξιών, καθώς και στην προστασία των χριστιανών και των χώρων λατρείας σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου, όπως μεταδόθηκε από το ρωσικό πρακτορείο, διαφοροποιείται ως προς την έμφαση από την ανακοίνωση του Βατικανού, η οποία επικεντρώθηκε στην ανθρωπιστική κρίση και στην ανάγκη εκεχειρίας για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή απομάκρυνση των αμάχων.