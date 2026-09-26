Πάπας Λέων ΙΔ: Θεία Λειτουργία στο Παρίσι με 600.000 πιστούς και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Πάνω από 600.000 πιστοί αναμένονται να παρακολουθήσουν σήμερα το απόγευμα (26/09) τη λειτουργία του Πάπα Λέοντα ΙΔ που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Λα Κονκόρντ, στο κέντρο του Παρισιού.

Η Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής δεύτερης ημέρας του τετραημέρου «αποστολικού ταξιδιού» στη Γαλλία.

Την ίδια στιγμή τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια και σημαντικό τμήμα του κέντρου της γαλλικής πρωτεύουσας είναι αποκλεισμένο για όσους δεν έχουν τις σχετικές άδειες εισόδου.

Παρόντες θα είναι πολλοί Γάλλοι πολιτικοί παράγοντες, όχι όμως ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, τον οποίο θα εκπροσωπήσει η σύζυγός του Μπριζίτ.

Ο Πάπας Leo XIV φτάνοντας στο στάδιο τον υποδέχονται χιλιάδες πιστοί AP

Σημειώνεται ότι πριν τη Θεία Λειτουργία, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα επισκεφτεί μια επισκοπική ένωση για την υποδοχή μεταναστών, που ιδρύθηκε μετά την έκκληση του προκατόχου του, Πάπα Φραγκίσκου, για «καλωσόρισμα, προστασία, προώθηση και ενσωμάτωση» των ξένων.

Στη συνέχεια, ο ποντίφικας θα μεταβεί στο Καθολικό Ινστιτούτο του Παρισιού, όπου θα συναντηθεί με νεοβαπτισμένους καθολικούς, αλλά και με ανθρώπους που πρόκειται να βαπτιστούν.

Αργά το απόγευμα, ο Λέων ΙΔ΄ θα μεταβεί αεροπορικώς στο Ιερό της Λούρδης, όπου το βράδυ θα παραστεί σε προσευχή στο Σπήλαιο της Μασσαμπιέλ. Σύμφωνα με την καθολική παράδοση, εκεί η Παναγία εμφανίστηκε 18 φορές, στα μέσα του 19ου αιώνα, στη Γαλλίδα μοναχή και Αγία Μπερναντέτ Σουμπιρούς.