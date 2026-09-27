Πάπας Λέων ΙΔ΄ στη Γαλλία: Σήμερα η συνάντηση με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης – 800.000 πιστοί στη λειτουργία στο Παρίσι

Ο Πάπας Λέων ΙΔ, επικεφαλής της παγκόσμιας Καθολικής Εκκλησίας, που αριθμεί 1,4 δισεκατομμύρια πιστούς, πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία, μια κοσμική χώρα με βαθιές καθολικές ρίζες, στην πρώτη επίσημη παπική επίσκεψη στη χώρα εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα συναντηθεί την Κυριακή με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς, μία ημέρα μετά τη λειτουργία σε ανοιχτό χώρο στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί, καθώς και την προσευχή του σε ιερό προσκύνημα στη Λούρδη, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στη Γαλλία.

Ο Πάπας κάλεσε τους Γάλλους επισκόπους να συνεχίσουν να αγωνίζονται κατά της «μάστιγας» της σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς, μετά τις επανειλημμένες καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια σε βάρος της Εκκλησίας. «Αντιμετωπίσατε με αποφασιστικότητα την οδυνηρή μάστιγα της κακοποίησης ανηλίκων που διαπράχθηκε από μέλη του κλήρου ή στο πλαίσιο της Εκκλησίας», δήλωσε στους επισκόπους κατά τη διάρκεια ιδιωτικής συνάντησης στην προσκυνηματική πόλη της Λούρδης, σύμφωνα με αντίγραφο της ομιλίας του που δόθηκε στη δημοσιότητα. «Είναι σημαντικό να συνεχίσετε στον δρόμο που έχετε ήδη χαράξει, διατηρώντας τη μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση».

Αναμένεται να συναντηθεί ιδιωτικά με επτά θύματα, έχοντας δεσμευτεί να ενισχύσει τις προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση της Εκκλησίας, μετά το παγκόσμιο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης.

Έρευνα του 2021 διαπίστωσε ότι κληρικοί ή λαϊκοί που συνδέονταν με την Καθολική Εκκλησία είχαν κακοποιήσει περίπου 330.000 ανθρώπους όταν ήταν ανήλικοι στη Γαλλία, σε διάστημα 70 ετών.

Η συνάντηση της Κυριακής πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ποντίφικα στη Λούρδη και την προσευχή του στο Σπήλαιο της Μασαμπιέλ, όπου, σύμφωνα με την καθολική παράδοση, η Παναγία εμφανίστηκε το 1858 σε μια νεαρή χωριατοπούλα, η οποία αργότερα αγιοκατατάχθηκε ως Αγία Βερναδέτ. Το προσκύνημα της Λούρδης, ένα από τα σημαντικότερα καθολικά ιερά στον κόσμο, υποδέχεται περίπου τρία εκατομμύρια προσκυνητές κάθε χρόνο. Οι καθολικοί πιστοί αποδίδουν σε αυτό θαυματουργές θεραπείες.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ προσεύχεται στο Σπήλαιο των Εμφανίσεων της Μασαμπιέλ, στη Λούρδη της Γαλλίας (AP Photo/Laurent Cipriani)

(AP Photo/Gregorio Borgia)

Μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, με την άνοδο της ακροδεξιάς και το μεταναστευτικό να βρίσκονται ψηλά στην πολιτική ατζέντα, ο Πάπας προσευχήθηκε στην Παναγία «να χαρίσει στη Γαλλία συνετούς και γενναιόδωρους ηγέτες… πρόθυμους να υπηρετήσουν το κοινό καλό».

Νωρίτερα, σε μια από τις σημαντικότερες στιγμές της δεύτερης ημέρας της επίσκεψής του, ο 71χρονος Πάπας τέλεσε λειτουργία ενώπιον πλήθους πιστών στην πλατεία Κονκόρντ του Παρισιού, όπου είχε στηθεί ένας τεράστιος λευκός θόλος που χρησίμευσε ως προσωρινό ιερό.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ τελεί τη Θεία Λειτουργία στην πλατεία Κονκόρντ, στο Παρίσι (AP Photo/Aurelien Morissard)

Σύμφωνα με το Βατικανό, περίπου 800.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, φτάνοντας μέχρι και πέρα από την Αψίδα του Θριάμβου, ενώ τις προσευχές του συνόδευαν χορωδιακή και εκκλησιαστική μουσική.

Πιστοί παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία που τελεί ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ στην πλατεία Κονκόρντ, στο Παρίσι (AP Photo/Aurelien Morissard)

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, με την Αψίδα του Θριάμβου στο βάθος, χαιρετά από το παπικό όχημα καθώς φτάνει για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία στην πλατεία Κονκόρντ, στο Παρίσι (AP Photo/Gregorio Borgia)

Στη λειτουργία παρευρέθηκαν αρκετοί υποψήφιοι για την προεδρία της Γαλλίας, μεταξύ των οποίων η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και ο κεντρώος Εντουάρ Φιλίπ. Ο Μακρόν δεν παρέστη στη λειτουργία, αλλά εκπροσωπήθηκε από τη σύζυγό του, Μπριζίτ.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα X ότι η Γαλλία είναι «υπερήφανη που υποδέχεται τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ και αυτή τη μεγαλειώδη λειτουργία στην καρδιά του Παρισιού».

Με πληροφορίες από το AFP, Associated Press και ΕΡΤ