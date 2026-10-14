Πάπας Λέων ΙΔ΄: Ποιος έχει την εξουσία στο Βατικανό; – Το κενό στο Κανονικό Δίκαιο

Ένα σημαντικό θεσμικό κενό στη διακυβέρνηση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αναδεικνύει η περιπέτεια της υγείας του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος υποβλήθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση τμήματος του δεξιού πνεύμονα λόγω καρκίνου. Παρά τη νοσηλεία του και την ακύρωση των προγραμματισμένων ακροάσεων έως τις 20 Οκτωβρίου, ο Ποντίφικας εξακολουθεί να διατηρεί ακέραιη την εξουσία του, ακόμη και κατά το διάστημα που βρισκόταν υπό γενική αναισθησία.

Όπως επισημαίνει η Nicole Winfield σε δημοσίευμα του Associated Press (AP), το Βατικανό διαθέτει λεπτομερείς κανόνες για την περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ενός Πάπα, χωρίς ωστόσο να προβλέπει αντίστοιχο μηχανισμό για την προσωρινή ή μόνιμη ανικανότητά του. Η παπική εξουσία παραμένει συνδεδεμένη αποκλειστικά με το πρόσωπο του Ποντίφικα και δεν μεταβιβάζεται αυτομάτως σε κανέναν άλλο εκκλησιαστικό αξιωματούχο.

Η καθημερινή λειτουργία της Αγίας Έδρας συνεχίζεται μέσω της Ρωμαϊκής Κουρίας, με κεντρικό πρόσωπο τον Γραμματέα του Κράτους, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν. Ωστόσο, ακόμη και ο ισχυρότερος συνεργάτης του Πάπα δεν διαθέτει εξουσία αναπλήρωσής του. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την ημέρα της επέμβασης ο Παρολίν συμμετείχε κανονικά σε συνέδριο εκτός Βατικανού, ενώ οι διοικητικές διαδικασίες συνεχίστηκαν, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης δύο νέων επισκοπικών διορισμών.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο άρθρο 335 του Κώδικα Κανονικού Δικαίου, το οποίο προβλέπει ότι όταν η Αγία Έδρα είναι κενή ή πλήρως εμποδισμένη, δεν επιτρέπονται μεταβολές στη διακυβέρνηση της Εκκλησίας. Η διάταξη, ωστόσο, δεν προσδιορίζει πότε θεωρείται ότι υφίσταται πλήρης αδυναμία άσκησης της παπικής εξουσίας ούτε καθορίζει διαδικασία αντιμετώπισής της. Αντίθετα, το άρθρο 412 προβλέπει συγκεκριμένο μηχανισμό διοικητικής αναπλήρωσης για επισκόπους που αδυνατούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού εμποδίου.

Το ενδεχόμενο αυτό είχε απασχολήσει προηγούμενους Ποντίφικες. Ο Παύλος ΣΤ΄ είχε συντάξει το 1965 επιστολές με τις οποίες ζητούσε να γίνει αποδεκτή η παραίτησή του σε περίπτωση σοβαρής ανικανότητας, ενώ ο Φραγκίσκος αποκάλυψε το 2022 ότι είχε υπογράψει αντίστοιχη επιστολή λίγο μετά την εκλογή του. Καμία από τις δύο προβλέψεις δεν ενεργοποιήθηκε, ενώ παραμένει αμφίβολο κατά πόσο μια εκ των προτέρων δήλωση παραίτησης θα ήταν κανονικά έγκυρη, καθώς το άρθρο 332 απαιτεί η παραίτηση του Πάπα να εκδηλώνεται ελεύθερα και με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Η μεταβίβαση συγκεκριμένων διοικητικών αρμοδιοτήτων ενεργοποιείται μόνο όταν ο παπικός θρόνος κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης. Κατά την περίοδο της Sede Vacante, ο καμερλένγκο, αξίωμα που κατέχει σήμερα ο καρδινάλιος Κέβιν Φάρελ, αναλαμβάνει τη διαχείριση ορισμένων υποθέσεων της Αγίας Έδρας και τις προβλεπόμενες διαδικασίες έως την εκλογή νέου Ποντίφικα. Δεν διαθέτει, όμως, αντίστοιχο ρόλο όταν ο εν ενεργεία Πάπας νοσηλεύεται ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Η περίπτωση του Λέοντα ΙΔ΄ επαναφέρει έτσι ένα ζήτημα με σοβαρές κανονικές και διοικητικές προεκτάσεις. Ενώ η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει θεσμοθετήσει με ακρίβεια τη διαδικασία διαδοχής ενός Ποντίφικα, εξακολουθεί να στερείται συγκεκριμένου μηχανισμού για την περίπτωση παρατεταμένης ή μη αναστρέψιμης ανικανότητάς του, ιδίως όταν ο ίδιος δεν βρίσκεται σε θέση να εκφράσει τη βούλησή του. Μέχρι να υπάρξει διαφορετική κανονική ρύθμιση, ακόμη και ένας Πάπας που δεν έχει τις αισθήσεις του παραμένει ο μοναδικός φορέας της ανώτατης παπικής εξουσίας.