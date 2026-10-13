Πάπας Λέων: Επιτυχής η επέμβαση για την αφαίρεση όζου από τον πνεύμονά του

Επιτυχώς και σύμφωνα με τον προγραμματισμό ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης ο πάπας Λέων, για την αφαίρεση μικρού όζου από τον έναν πνεύμονά του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού.

Ο 71χρονος ποντίφικας εισήχθη νωρίτερα την Τρίτη στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης, προκειμένου να υποβληθεί στην επέμβαση. Όπως είχε αναφέρει ο ίδιος, ο όζος εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο κατά τη διάρκεια πρόσφατου ιατρικού ελέγχου.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Βατικανού, η ανάρρωση του πάπα αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα.