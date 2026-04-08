Πάπας Λέων: «Ένδειξη μεγάλης ελπίδας» η κατάπαυση πυρός

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ εξήρε σήμερα την ανακοίνωση της προσωρινής κατάπαυσης πυρός στον πόλεμο του Ιράν, λίγες ώρες αφότου σε μήνυμά τους είχε χαρακτηρίσει την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά του πληθυσμού του Ιράν ως «απαράδεκτη».

Ο Πάπας, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε σφοδρό επικριτή του πολέμου τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσε ότι χαιρέτισε με ικανοποίηση την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός και προέτρεψε για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τον πλήρη τερματισμό της ​περιφερειακής σύγκρουσης.