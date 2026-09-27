Πάπας Λέων: Είναι αδύνατο η ευθανασία να θεωρείται κάτι φυσιολογικό

Ο Πάπας Λέων XIV δήλωσε την Κυριακή ότι «είναι αδύνατο» η ευθανασία να κάτι «φυσιολογικό», στο πλαίσιο της ιστορικής επίσκεψής του στη Γαλλία, όπου το κοινοβούλιο έχει νομιμοποιήσει την πρακτική αυτή για ορισμένους ασθενείς.

«Κανένας ανθρώπινος νόμος δεν πρέπει ποτέ να σας κάνει να χάσετε τη βεβαιότητα για την αξιοπρέπειά σας», είπε στους πιστούς που ήταν άρρωστοι ή έπασχαν από αναπηρίες, στο προσκύνημα της Παναγίας της Λούρδης.

«Πρέπει να απορρίψουμε τον πειρασμό να αφαιρείται η ζωή υπό το πρόσχημα ψευδούς συμπόνιας. Είναι αδύνατο να θεωρήσουμε την πρόκληση θανάτου ως κάτι φυσιολογικό. Αυτό που είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα ηθικό», πρόσθεσε.

Πιστοί παρακολουθούν σε μια γιγαντιαία οθόνη τον Πάπα Λέοντα XIV να μιλάει κατά τη συνάντησή του με το προσωπικό και τους χρήστες των υπηρεσιών του οργανισμού «Accueil Notre-Dame» στο Ιερό της Παναγίας της Λούρδης, κατά τη διάρκεια της ιστορικής επίσκεψής του στη Γαλλία (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Το γαλλικό κοινοβούλιο ψήφισε τον Ιούνιο νόμο που θεσπίζει το δικαίωμα στην ευθανασία για ορισμένους ενήλικες που πάσχουν από ανίατη νόσο.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονη κριτική από την Καθολική Εκκλησία στη Γαλλία, η οποία καταδίκασε το νομοσχέδιο ως σοβαρή «ανθρωπολογική ρήξη».

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο