Πάπας Λέων: «Δοξάζει τον Θεό» για τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Οπάπας Λέων εξήρε απόψε την προσωρινή συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, λέγοντας «δόξα τω Θεώ» που οι δύο δυνάμεις πρόκειται να την υπογράψουν και επισήμως την Παρασκευή.

Ο Λέων, ο οποίος είχε προκαλέσει την οργή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αφού επέκρινε τον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ότι ελπίζει η συμφωνία να τερματίσει τη σύγκρουση οριστικά.

«Θα υπάρχουν ακόμη αρκετά σημεία προς διευθέτηση, αλλά είναι πάντα καλύτερο να το κάνουμε αυτό μέσω του διαλόγου, μέσω διαπραγματεύσεων, και όχι με την επιστροφή στον πόλεμο», δήλωσε ο πρώτος Αμερικανός πάπας σε δημοσιογράφους έξω από την κατοικία του, στο Καστέλ Γκαντόλφο της Ιταλίας.

«Ελπίζω ότι αυτή είναι πραγματικά μια λύση στον πόλεμο, ότι ο πόλεμος έχει όντως τελειώσει και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ