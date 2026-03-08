Παπαϊωάννου και Γκιουλέκας στο Διαβαλκανικό Συνέδριο «Μύθοι και Θρύλοι των Παραστατικών Τεχνών στη Βαλκανική»

«Οι παραστατικές τέχνες αποτελούν κρίσιμο κρίκο ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία. Μέσα από τον διάλογο, την έρευνα και τη σκηνική πράξη, μπορούμε να μετασχηματίζουμε πολιτισμικά αποθέματα σε ζωντανό, κοινό έργο γνώσης και έκφρασης», υπογράμμισε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στην έναρξη του 2ου Διαβαλκανικού Συνεδρίου με τίτλο «Μύθοι και Θρύλοι των Παραστατικών Τεχνών στη Βαλκανική» που διοργανώνεται από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραστατικές Τέχνες»).

Ο κ.Παπαϊωάννου επισήμανε πως η παρουσία πανεπιστημίων και καλλιτεχνικών οργανισμών από ολόκληρη τη Βαλκανική, καθώς και η ενεργός συμμετοχή του Διαβαλκανικού Δικτύου Πολιτισμού, Τέχνης και Εκπαίδευσης, επιβεβαιώνουν ότι «ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα συνεργασίας σε μια περιοχή με σύνθετη ιστορική διαδρομή. Μέσα από την επιστημονική έρευνα και την καλλιτεχνική πράξη, οικοδομούνται σχέσεις εμπιστοσύνης, ανταλλαγής και αμοιβαίου σεβασμού».

Συμπλήρωσε, δε, πως η Θεσσαλονίκη, με τη βαθιά πολυπολιτισμική της παράδοση, αποτελεί ιδανικό τόπο για μια τέτοια συνάντηση. «Εδώ, όπου διασταυρώθηκαν πολιτισμοί, γλώσσες και θρησκείες, η έννοια του μύθου αποκτά πολλαπλές αναγνώσεις. Και είναι χρέος μας να αναδείξουμε την πόλη ως κόμβο επιστημονικού και καλλιτεχνικού διαλόγου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης ο υφυπουργός Παιδείας στάθηκε στο νομοσχέδιο για την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση κάνοντας λόγο για «ένα σημαντικό βήμα που ανταποκρίνεται σε ένα διαχρονικό αίτημα της καλλιτεχνικής κοινότητας, επιδιώκοντας να καλύψει θεσμικά το κενό στην ανώτατη εκπαίδευση των παραστατικών τεχνών και να ενισχύσει την ποιότητα και την ακαδημαϊκή συνέχεια στον χώρο αυτόν. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία δημόσιου ΑΕΙ που θα συμπεριλάβει και θα αναβαθμίσει τις υφιστάμενες δομές, μεταξύ των οποίων και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, εξασφαλίζοντας ισχυρή ακαδημαϊκή ταυτότητα για όλους τους σπουδαστές».

Συμπλήρωσε, τέλος, πως «η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει έμπρακτα ότι η πολιτεία αναγνωρίζει την εκπαιδευτική και κοινωνική αξία των παραστατικών τεχνών, ενισχύει τη διασύνδεσή τους με τον δημόσιο διάλογο και δημιουργεί προοπτικές για διεθνή συνεργασία και αριστεία».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, στο δικό του χαιρετισμό χαρακτήρισε «πολύ σημαντική» τη διοργάνωση του 2ου Διαβαλκανικού Συνεδρίου, που φιλοξενείται στο Φουαγιέ του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε μελετητές, καλλιτέχνες, ερευνητές και επαγγελματίες του χώρου των παραστατικών τεχνών.

«Το Διαβαλκανικό Φόρουμ ουσιαστικά ισοδυναμεί με πολιτιστικό διάλογο ανάμεσα στους Βαλκάνιους. Με αναφορά στους θρύλους, τους μύθους, στο κάθε λαό και έθνος, που κρατούν ως συνδετικούς κρίκους το παρελθόν και το παρόν. Μέσα από αυτόν τον πολιτιστικό διάλογο βοηθάμε ο ένας τον άλλον να κατανοήσουμε τρόπους και συμπεριφορές, ακόμη και στάσεις που έχουν κρατήσει γειτονικά κράτη, με αποφάσεις που έχουν πάρει στην εξωτερική τους πολιτική και βασίζονται πάνω σε αυτούς τους μύθους. Είναι σημαντικό αυτό που γίνεται τώρα, γιατί έτσι μπορεί ο ένας να γνωρίσει καλύτερα τον άλλον και μέσα από τον διάλογο να πετύχουμε μια πολύ πιο εύκολη συνεννόηση και κατανόηση μεταξύ μας», δήλωσε ο κ.Γκιουλέκας.