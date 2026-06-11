Παπαϊωάννου για υποψηφιότητα στην Α’ Θεσσαλονίκης: «Η πόλη αξίζει περισσότερα και μπορούμε να τα πετύχουμε»

Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, προχώρησε σε δήλωση για την κάθοδό του στην εκλογική μάχη της Α’ Θεσσαλονίκης, εντασσόμενος στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Παπαϊωάννου ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την επιλογή του, σημειώνοντας πως αντιλαμβάνεται την υποψηφιότητά του ως μια μεγάλη τιμή αλλά και ως μια ευθύνη απέναντι στους πολίτες.

Αναλυτικά:

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη για την τιμή και την εμπιστοσύνη που μου δείχνει με την απόφασή του να με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α΄ Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς μια εκλογική περιφέρεια για μένα. Είναι η πόλη στην οποία σπούδασα, εργάστηκα, δημιούργησα, υπηρέτησα το δημόσιο πανεπιστήμιο και έζησα τις σημαντικότερες στιγμές της ακαδημαϊκής και δημόσιας διαδρομής μου.

Τα τελευταία χρόνια, από τη θέση του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σήμερα από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με χιλιάδες ανθρώπους της πόλης, της εκπαίδευσης, της έρευνας, της παραγωγής και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή η σχέση αποτελεί για μένα πολύτιμη παρακαταθήκη αλλά και μεγάλη ευθύνη.

Συνεχίζω με την ίδια προσήλωση να εργάζομαι για μια καλύτερη Παιδεία, περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους και μια Θεσσαλονίκη που πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη δημιουργία.

Με αίσθημα ευθύνης, σεμνότητα και πολλή δουλειά θα επιδιώξω να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού και στις προσδοκίες των πολιτών.

Μπροστά μας έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε. Γιατί αξίζουμε περισσότερα, μπορούμε καλύτερα.