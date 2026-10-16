«Πάντα γελαστοί και γελασμένοι»: Γιάννης Κότσιρας και Νατάσσα Μποφίλιου τραγουδούν Μικρούτσικο στην Πλατεία Αριστοτέλους

Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης 98 παρουσιάζει

«Πάντα γελαστοί και γελασμένοι»

Τα τραγούδια του ΘΑΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ στη Θεσσαλονίκη, στην Πλατεία Αριστοτέλους

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 20.30

Είσοδος Ελεύθερη

Τραγουδούν:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ

Συμμετέχει:

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, ο Γιάννης Κότσιρας και η Νατάσσα Μποφίλιου ενώνουν τις φωνές τους παρουσιάζοντας τη μουσική και τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου, σε μια μοναδική βραδιά-γιορτή με ελεύθερη είσοδο, την οποία διοργανώνει ο αγαπημένος ραδιοφωνικός σταθμός Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, η Πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκης φιλοξενεί μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη από τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική, που αγάπησε τον κόσμο και τον αγάπησε κι εκείνος.

Τραγούδια αγαπημένα που πολλές γενιές περπάτησαν μαζί τους, άλλοτε χορεύοντας πάνω στο φτερό του καρχαρία κι άλλοτε στον ρυθμό της Ρόζας. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι να ονειρεύονται ταξίδια και μια θάλασσα στη σκάλα.

Και θα είναι εκεί στην Πλατεία Αριστοτέλους, ερμηνευτές που αγάπησαν και εκείνον και τις μουσικές του, τιμώντας γι’ άλλη μια φορά τον Θάνο:

Ο Γιάννης Κότσιρας και η Νατάσσα Μποφίλιου, με τη συμμετοχή της Μαρίας Παπαγεωργίου.

Μαέστρος πάντα ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ο αγαπημένος μουσικός του Θάνου, το alter ego του όπως τον αποκαλούσε κάθε φορά που ανέβαινε δίπλα του στη σκηνή. Μια μεγάλη παρέα που θυμάται τον Θάνο να λέει «Θέλω να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους». Κι εκείνο το βράδυ στην Πλατεία Αριστοτέλους, για μια ακόμα φορά ο Θάνος θα ξεγελάσει τους ουρανούς για να συνδεθεί μαζί με τους ανθρώπους που αγάπησαν πολύ τα τραγούδια του και τον τρόπο του. Γιατί τα τραγούδια του θα είναι πάντα εδώ. Να μας αποκαλύπτουν τα κρυμμένα και τα θαύματα. Τις πληγές και τους αγώνες. Τα όνειρα και την υπόσχεση πως θα ΄ρθουν μέρες… και πως το πιο όμορφο απ΄ όλα, ίσως δεν το έχουμε πει ακόμα.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, μια μοναδική συναυλία για τον Θάνο Μικρούτσικο με τα πιο αγαπημένα του τραγούδια και με ξεχωριστές ερμηνείες από υπέροχους ερμηνευτές που συναντιούνται για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή, για να τιμήσουν και να τραγουδήσουν το έργο του.

Υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης