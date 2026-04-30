Πανσέληνος των Λουλουδιών στον Σκορπιό: Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

ΗΠανσέληνος των Λουλουδιών στον Σκορπιό την 1η Μαΐου 2026 φέρνει μια έντονη, μεταμορφωτική ενέργεια που λειτουργεί σαν σημείο καμπής για όλα τα ζώδια. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη σεληνιακή στιγμή, καθώς εγκαινιάζει έναν σπάνιο μήνα με δύο πανσελήνους, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική της.

Η ενέργεια του Σκορπιού βγάζει στην επιφάνεια κρυμμένα συναισθήματα, απαιτεί ειλικρίνεια και οδηγεί σε οριστικά κλεισίματα κύκλων που ξεκίνησαν γύρω στον Νοέμβριο του 2025. Είναι μια περίοδος που δεν αφήνει περιθώρια για υπεκφυγές – ό,τι έχει φτάσει στο τέλος του, τώρα ολοκληρώνεται.

Τα ζώδια που θα νιώσουν περισσότερο την επιρροή της:

Σκορπιοί

Με την Πανσέληνο στο δικό σας ζώδιο και στον πρώτο οίκο σας, πρόκειται για την πιο προσωπική και δυνατή στιγμή της χρονιάς σας. Αποχαιρετάτε μια παλιά εκδοχή του εαυτού σας, έρχεστε αντιμέτωποι με βαθιές αλήθειες και επαναπροσδιορίζετε τη δύναμή σας.

Ταύροι

Η Πανσέληνος βρίσκεται ακριβώς απέναντί σας, στον έβδομο οίκο των σχέσεων. Συνεργασίες, έρωτες ή ακόμη και νομικές υποθέσεις φτάνουν σε κορύφωση. Είναι η στιγμή να δείτε καθαρά τις ισορροπίες και να αποφασίσετε ποιοι άνθρωποι έχουν θέση στη ζωή σας.

Λέοντες

Η ενέργεια φωτίζει τον τέταρτο οίκο του σπιτιού και της οικογένειας. Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στον χώρο που ζείτε ή στις οικογενειακές δυναμικές, ενώ παράλληλα σας καλεί να δείτε πιο βαθιά τα συναισθηματικά σας μοτίβα.

Υδροχόοι

Η Πανσέληνος ενεργοποιεί τον δέκατο οίκο της καριέρας και της δημόσιας εικόνας σας. Ένα επαγγελματικό κεφάλαιο μπορεί να ολοκληρωθεί ή να αναγνωριστεί η προσπάθειά σας, ωθώντας σας να κάνετε το επόμενο μεγάλο βήμα με περισσότερη τόλμη.