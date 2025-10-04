Πάνος Ρούτσι: «Θα το πάω μέχρι τελικής πτώσεως – Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω»

«Δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση να γίνει εκταφή του παιδιού μου μόνο για τεστ DNA», δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι που επιμένει στην απεργία πείνας στο Σύνταγμα, δηλώνοντας πως θα «πάει μέχρι τελικής πτώσεως».

«Είμαι εδώ, συνεχίζω την απεργία μου για το αυτονόητο. Δεν σταματάω, θα πάω μέχρι τελικής πτώσεως», τόνισε ο ίδιος φανερά καταβεβλημένος και με επιβαρυμένη την υγεία του.

«Οι βουλευτές της κυβέρνησης να έρθουν έστω μία στιγμή στη θέση μου. Να σκεφτούν σαν πατέρες, σαν μητέρες, πως θα νιώσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει λίγη ανθρωπιά μέσα τους. Ας αλλάξουμε λίγο μέσα μας, να σκεφτούμε με την καρδιά μας και όχι με την καρέκλα», σημείωσε.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου. Δεν είμαι και πολύ καλά αυτές τις ημέρες, έχουν πέσει οι δυνάμεις μου, αλλά ο κόσμος που έρχεται εδώ μου δίνει τόση δύναμη. Ο κόσμος είναι οργισμένος με αυτό που γίνεται. Ζητώ το αυτονόητο, να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου.

Δεν δέχομαι να γίνει εκταφή μόνο για τεστ DNA. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να πειράξει το παιδί μου. Δεν πρόκειται να συμφωνήσω ποτέ να γίνει εκταφή για τεστ DNA ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου, ούτε ο λαός», είπε στη συνέχεια.

«Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω. Δεν αποχωρώ εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μου. Θέλω να μάθω πως πέθανε το παιδί μου».