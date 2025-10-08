Πάνος Ρούτσι: Ευχαριστώ την οικογένεια που απέκτησα σε όλη την Ελλάδα, ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους

Όλο τον κόσμο που τον στήριξε και την «οικογένεια» που απέκτησε στην Ελλάδα και όχι μόνο ευχαρίστησε ο Πάνος Ρούτσι σε δήλωση που έκανε μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο κάλεσμα που είχε απευθύνει στον κόσμο, καθώς χθες, Τρίτη (7/10) ανακοίνωσε ότι σταματάει την απεργία πείνας μετά από 23 ημέρες.

Ο Πάνος Ρούτσι φορώντας μία μαύρη μπλούζα με το πρόσωπο του αδικοχαμένου γιου του Ντένις και χαραγμένη την ημερομηνία της τραγωδίας των Τεμπών, έκανε λόγο για «μία ημέρα χαράς και νίκης», αλλά σημείωσε πως «μετά από μία μάχη υπάρχει κι ένας αγώνας που συνεχίζεται γι’ αυτό είναι κάτι που θα το συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Δεν σταματάμε εδώ».

Παράλληλα ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για τη στήριξη. «Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με στήριξε, όλους τους φίλους που απέκτησα, μία οικογένεια που απέκτησα σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Συνεχίζουμε μέχρι τέλους», κατέληξε.

Πλήθος κόσμου έδωσε δυναμικό παρών στο κάλεσμα για να σφίξει το χέρι και να συμπαρασταθεί στον Πάνο Ρούτσι.

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι σταμάτησε την απεργία πείνας, κάνοντας λόγο για δικαίωση, καθώς η Δικαιοσύνη έκανε δεκτά όλα τα αιτήματα της οικογένειας για εκταφή της σορού του παιδιού του, διενέργεια τοξικολογικές και βιοχημικών εξετάσεων παρουσία πραγματογνώμονα της οικογένειας.

Αυτός ήταν και ο λόγος που η προγραμματισμένη για την Πέμπτη εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι αναβλήθηκε από την Αστυνομία, ενώ η οικογένεια θα ενημερωθεί εκ νέου με έγγραφο για την ημερομηνία διεξαγωγής της.