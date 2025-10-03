Πάνος Ρούτσι: «Δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του», λέει το Κρατικό Νίκαιας

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γενικό Κρατικό Νίκαιας σχετικά με την κατάσταση υγείας του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι .

Όπως αναφέρει το νοσοκομείο, ο κ. Ρούτσι «υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει στο νοσοκομείο, εκείνος ωστόσο αποχώρησε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι έφτασε στο νοσοκομείο το πρωί της Παρασκευής με ταξί, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, καθώς η κατάσταση της υγείας του έχει επιβαρυνθεί έπειτα από 19 ημέρες απεργίας πείνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζυγίστηκε, έχει χάσει 10 κιλά και είχε δείκτες υποθρεψίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.