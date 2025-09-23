Πάνω από τις 2.060 μονάδες το Χρηματιστήριο Αθηνών με άνοδο 1%

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών την Τρίτη 23/9 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.060 μονάδων, με τις τραπεζικές μετοχές στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 17:19, διαμορφώνεται στις 2.063 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1%. Ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.071,52 μονάδες (+1,41%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 209,46 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι μετοχές που είναι εισηγμένες στις ευρωπαϊκές αγορές σημείωσαν άνοδο, μετά την άνοδο της Wall Street που ώθησε και τους τρεις κύριους δείκτες των ΗΠΑ σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,5%, με τους περισσότερους τομείς να βρίσκονται σε θετικό έδαφος.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές εταιρειών παραγωγής μικροτσίπ σημείωσαν γενικά άνοδο στις πρώτες συναλλαγές της Τρίτης, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στη συμφωνία μεταξύ Nvidia και OpenAI.

Η Be Semiconductor σημείωσε άνοδο 2,2%, ενώ η Infineon σημείωσε άνοδο 3% και η STMicro σημείωσε άνοδο 3,2%. Ο κατασκευαστής εξοπλισμού ASML ανέκαμψε από τις προηγούμενες απώλειες και σημείωσε άνοδο 0,3%.