Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής (29/11) θα μείνουν χωρίς ρεύμα οι κάτοικοι της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, λόγω εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η διακοπή ξεκίνησε στις 07:30 το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει έως τις 16:00, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευών.

Ειδικότερα, χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές κατά μήκος της οδού Κουντουριώτη, στο τμήμα από την οδό Αλλατίνη έως την οδό Μ. Αντύπα.

Οι καταναλωτές καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις εργασίες και τις υποχρεώσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της διακοπής. Επισημαίνεται ότι η επαναφορά της ηλεκτροδότησης ενδέχεται να γίνει και νωρίτερα, χωρίς προειδοποίηση, γι’ αυτό συνιστάται προσοχή στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.