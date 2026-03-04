Πάνω από 5.000 βόμβες του Ισραήλ στο Ιράν – Περισσότερα από 20 πλοία έχουν βυθίσει οι ΗΠΑ

Πάνω από 5.000 βόμβες σε επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν έχουν πέσει από την έναρξη της επιχειρήσης, ανακοίνωσε η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

Η στρατιωτική εκστρατεία περιλαμβάνει εκτεταμένα πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών, με έμφαση στην περιοχή της Τεχεράνης και σε κρίσιμες αμυντικές δομές.

Πάνω από 20 ιρανικά πλοία, βύθισαν οι ΗΠΑ

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν «χτυπήσει ή βυθίσει στον πυθμένα του ωκεανού περισσότερα από 20 πλοία του ιρανικού καθεστώτος» αναφέρει το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ μετά τη δημοσίευση βίντεο από τη στιγμή που μια τορπίλη χτύπησε ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο κοντά στη Σρι Λάνκα.