Πάνω από 480.000 στρέμματα κάηκαν στη Δυτική Αττική τα τελευταία εννιά χρόνια από δασικές πυρκαγιές

Αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών (2018–2026) στο ηπειρωτικό κομμάτι της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Η επικαιροποίηση έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό (31 Ιουλίου 2026).

Από το 2018 μέχρι και το 2026, έξι μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 480.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS). Η περίμετρος των καμένων εκτάσεων δίνεται στον χάρτη που ακολουθεί.

Σημειώνεται πως η τελευταία πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να καίει μέχρι και σήμερα, ενώ η εκτιμώμενη έκταση αφορά μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής 02/08/2026.

Η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό.