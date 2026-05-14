Πάνω από 350 καλλιτέχνες από 24 χώρες στην 9η Art Thessaloniki Fair

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 350 καλλιτεχνών από 24 χώρες, γκαλερί από Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία, συνεργασίες με διεθνή ιδρύματα, όπως η MoBU Bucharest και η Biennale Osten των Σκοπίων, πολιτιστικών οργανισμών τριών δήμων της Ελλάδας και τιμώμενη καλλιτέχνιδα τη Βάνα Ξένου ανοίγει τις πύλες της σήμερα η 9η Διεθνής Έκθεσης Σύγχρονης Τέχνης -Art Thessaloniki Fair στον εκθεσιακό χώρο TIF – Helexpo.

«H Art Thessaloniki Fair είναι πλέον θεσμός, εκπαιδεύουμε, παρουσιάζουμε έργα σύγχρονης τέχνης και εξελισσόμαστε» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος και καλλιτεχνικός διευθυντής της, Παντελής Τσάτσης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου – παρουσίασης της φετινής διοργάνωσης.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα επειδή καταφέραμε να μεγαλώσουμε περισσότερο, όχι μόνο ποιοτικά, αλλά και αριθμητικά και να φέρουμε γκαλερί που δεν έχουν ξανάρθει στη Θεσσαλονίκη» υπογράμμισε ο κ. Τσάτσης.

Φέτος συμμετέχουν γκαλερί τέχνης από την Σαν Λεζέι της Ελβετίας (Artists – Way Fondation), το Μαϊάμι (Aura Coperland), τη Σόφια (Grafikart), το Βελιγράδι (Rima) και το Ντουμπάι (Nibal B. Christofides).

«Είμαστε μία μικρομεσαία Διεθνής Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης, αλλά η μεγαλύτερη στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Φέτος έχουμε συμμετοχή 350- 400 καλλιτεχνών» τόνισε ο κ. Τσάτσης.

Επιπλέον ανέφερε ότι φέτος τιμώμενη καλλιτέχνιδα είναι η σπουδαία εκπρόσωπος της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, εικαστικός και γλύπτρια, καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και βραβευμένη από το γαλλικό κράτος με τον τίτλο «Officier dans l’ordre des Palmes Académiques».

Στη φετινή διοργάνωση περιλαμβάνεται, όπως σημείωσε ο κ. Τσάτσης, ειδικό αφιέρωμα στην εκλιπούσα Ασπασία Παπαδοπεράκη, γλύπτρια, συγγραφέα και σκηνογράφο, η οποία έφυγε από τη ζωή προτού προλάβουν οι διοργανωτές της έκθεσης να την τιμήσουν με τη φυσική της παρουσία.

Συνεχίζουμε να έχουμε τα Βραβεία Mataroa, συνεργασία της Art Thessaloniki Fair και της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος (ΠΕΕΒΕ) για την καλλιτεχνική προώθηση νέων δημιουργών ηλικίας μέχρι 33 ετών και την ανάδειξή τους στο καλλιτεχνικό δυναμικό της χώρας, είπε προσθέτοντας ότι η επιτροπή από 60-80 φακέλους επέλεξε 10 καλλιτέχνες που εκθέτουν στα περίπτερα.

Μετά την τελική αξιολόγηση από την επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν οι Μάνος Στεφανίδης, δρ. ιστορικός τέχνης, Δημήτρης Ξόνογλου, εικαστικός, Σάνια Παπά, δρ. ιστορικός τέχνης, εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών του ΑΠΘ και Γιάννης Φωκάς, ομότιμος καθηγητής εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση των βραβευθέντων.

«Είναι ένα στίγμα σύγχρονης τέχνης, γιατί η Art Fair από την παρουσίαση των έργων δείχνει που κινείται η σύγχρονη τέχνη παγκοσμίως» τόνισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της.

Για δεύτερη χρονιά σε τρεις ανεξάρτητους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση «Independet Artists» θα απονεμηθούν τα βραβεία Όπυ Ζούνη με χρηματικά έπαθλα.

Τόνισε ακόμη ότι στην 9η Art Thessaloniki Fair συμμετέχουν τρεις δήμοι της Ελλάδας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τη Δημοτική Πινακοθήκη, ο Δήμος Σερρών με την Πινακοθήκη «Κωνσταντίνος Ξενάκης» και ο δήμος Λάρισας με τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα.

Η Βάνα Ξένου τιμώμενη καλλιτέχνης παρουσιάζει το έργο «Ελευσίς»

Αναφερόμενη στο έργο της που έχει τίτλο «Έλευσις» και έχει σχέση με τα Ελευσίνια Μυστήρια, το οποίο παρουσιάστηκε σε έκθεση στην Ελευσίνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2023 και τώρα εκτίθεται στην Art Thessaloniki Fair, η Βάνα Ξένου είπε ότι οφείλει την πνευματική της παιδεία σε έναν πολύ μεγάλο πολίτη της Θεσσαλονίκης τον Ν.Γ. Πεντζίκη.

Τόνισε ακόμη ότι στον Ν.Γ. Πεντζίκη και στο έργο του με το έργο του «Προς Εκκλησιασμόν» και το κεφάλαιο «Συγκεκριμένα και Γάμος» οφείλει και την την είσοδό της στα Ελληνικά Μυστήρια και ιδιαίτερα στα Ελευσίνια.

«”Προκεμένου να φθάσουν δύο εις σάρκαν μία πρέπει να φθάσουν στα πιο βαθιά σκοτάδια της ύπαρξής τους” έχει πει. Πιστεύει ότι από το σκοτάδι έρχεται το φως» ανέφερε η εικαστικός και γλύπτρια.

«Η Ελευσίνα είναι ένας τόπος της ελεύσεως, του ερχομού, της γέννησης, οπότε θεώρησα ότι ο ερχομός έρχεται μέσα από μία πολύ μεγάλη πύλη, την οποία χρειάζεται να διασχίσουμε για να φθάσουμε στο φως. Έρχονται στο δικό μου έργο οι θεές της Γης, είναι εκείνες που δίνουν τη ζωοποιό μορφή στον κόσμο» εξήγησε.

Επίσης ανέφερε ότι το στοιχείο του κρυφού με το οποίο συνδέονται η Ελευσίνα και τα Ελευσίνια Μυστήρια έχει την έννοια της προστασίας. «Χρειαζόμαστε να προστατεύσουμε αυτό που θα μας οδηγήσει στο φως, επισήμανε η κ. Ξένου.

«Η ίδια η καλλιτέχνιδα πιστεύει ότι αυτή η αρχαιοελληνική εμπειρία της δεν είναι μία αρχαιολαγνεία αλλά πηγαίνει προς τα μέσα όχι προς τα πίσω. Το έργο της είναι αρχαιομελλοντικό και εξηγεί τους μύθους και τα σύμβολα, όπως τα ερεύνησαν οι πολλοί μεγάλοι φιλόσοφοι, όπως ο Γιουνγκ, ο Φρόιντ, ο Γκενό, ο Ελιάντε και άλλοι» ανέφερε η ιστορικός τέχνης Σάνια Παπά.

Είναι ένα έργο βαθυστόχαστο και η Βάνα Ξένου δουλεύει ακατάπαυστα είναι από τους λίγους καλλιτέχνες ίσως και παγκοσμίως που εδώ και 40 χρόνια προσεγγίζει τα Ελευσίνια Μυστήρια, συμπλήρωσε.

Ο επισκέπτης μιας μεγάλης Art Fair ξοδεύει στην τοπική οικονομία έως και δεκαπλάσια ποσά σε σύγκριση τον επισκέπτη μιας εμπορικής έκθεσης

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί και αναπτύσσει μία διοργάνωση αφιερωμένη στη σύγχρονη τέχνη. Η διοργάνωση μιας έκθεσης τέχνης δεν είναι εύκολο εγχείρημα, απαιτεί προσωπική αφοσίωση επιμονή και ανθρώπους που αγαπούν πραγματικά την τέχνη και πιστεύουν στη δύναμή της. Η τέχνη έχει σήμερα ίσως μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, γιατί δεν λειτουργεί μόνο ως πολιτιστική έκφραση, αλλά και ως μέσο διαλόγου παιδείας και κοιννωικής συνοχής και ουσιαστικής επαφής των πολιτών με τον πολιτισμό της, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ – Helexpo Ανδρέας Μαυρομμάτης.

Μία Art Fair δεν αποτελεί μόνον ένα πολιτιστικό γεγονός, αλλά για την εκθεσιακή βιομηχανία είναι και premium προϊόν. Σύμφωνα με τα διεθνή στατιστικά του κλάδου μας ο επισκέπτης μιας μεγάλης Art Fair ξοδεύει στην τοπική οικονομία πενταπλάσια έως και δεκαπλάσια ποσά σε σχέση με τον επισκέπτη μιας κλασικής εμπορικής έκθεσης σε φιλοξενία, γαστρονομία και μεταφορές. Το οικονομικό αποτύπωμα ανά τετραγωνικό μέτρο εκθεσιακού χώρου είναι από τα υψηλότερα του κλάδου και το περιβαλλοντικό από τα χαμηλότερα, υπογράμμισε ο κ. Μαυρομμάτης σημειώνοντας ότι η Art Thessaloniki τοποθετεί την πόλη στον χάρτη των εκθεσιακών προορισμών, όχι μόνο ως μηχανισμό φιλοξενίας εκθέσεων, αλλά και ως πολιτιστική μητρόπολη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 17 Μαϊου στα περίπτερα 10,9 και 8.