Πάνω από 100 ερευνητές στη Θεσσαλονίκη για τα τσιμπούρια και τα νοσήματα που μεταδίδουν

Περισσότεροι από 100 ερευνητές και επιστήμονες από ολόκληρη την Ευρώπη βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας στη διήμερη συνάντηση της Δράσης COST PRAGMATICK για τους κρότωνες (τσιμπούρια) και τα παθογόνα που μεταδίδουν.

Η συνάντηση και το επιστημονικό εργαστήριο της ευρωπαϊκής δράσης πραγματοποιούνται στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2026 στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, με συνδιοργανωτές το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ και το Εργαστήριο Παρασιτολογίας της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται η μελέτη της επίδρασης που έχουν η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στο περιβάλλον στην παρουσία και την εξάπλωση των κροτώνων, αλλά και των παθογόνων που αυτά μεταδίδουν.

Στόχος της Δράσης COST PRAGMATICK είναι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για την έγκαιρη αναγνώριση και τη μείωση των σχετικών κινδύνων, μέσα από τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της εξάπλωσης των κροτώνων.

Κεντρικό εργαλείο της προσπάθειας αποτελεί το πρωτόκολλο DAMA, το οποίο συνδέει την καταγραφή των δεδομένων με την εκτίμηση των κινδύνων, την παρακολούθηση των εξελίξεων και την ανάληψη δράσης.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας, οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη γεωγραφική εξάπλωση των κροτώνων, καθώς και ερευνητικά ευρήματα από τις βραχυχρόνιες επιστημονικές ανταλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσκεκλημένη ομιλία που αφορά τις συνλοιμώξεις από παθογόνα που μεταδίδονται με διαβιβαστές σε σκύλους και γάτες, ενώ η συνάντηση αποτελεί παράλληλα ευκαιρία για τον καθορισμό κοινών ερευνητικών προτεραιοτήτων και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών μεταξύ των επιστημονικών ομάδων.

Στο επίκεντρο και η συμμετοχή των πολιτών

Ξεχωριστή θέση στη δράση έχει η συμμετοχή των πολιτών στην επιστημονική έρευνα. Μέσω της εφαρμογής κινητού PragmaTick, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν πιθανές παρατηρήσεις κροτώνων και να υποβάλλουν φωτογραφίες.

Οι αναφορές και οι φωτογραφίες ελέγχονται από ερευνητές και μπορούν να αξιοποιηθούν για την επιτήρηση και την καλύτερη καταγραφή της παρουσίας των κροτώνων. Στο πλαίσιο της συνάντησης στη Θεσσαλονίκη συζητούνται, μεταξύ άλλων, η μέχρι σήμερα αξιοποίηση της εφαρμογής, οι μεταφράσεις της και η χρήση της σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Την τοπική οργάνωση της συνάντησης έχουν αναλάβει η Σμαράγδα Σωτηράκη από τον ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ και η Αναστασία Διάκου από το ΑΠΘ.

Η κοινή διοργάνωση αναδεικνύει τη σύνδεση της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας με το ευρωπαϊκό επιστημονικό δίκτυο και τη συμβολή της κτηνιατρικής έρευνας στην πρόληψη κινδύνων που αφορούν τόσο την υγεία των ζώων όσο και την ανθρώπινη υγεία, στο πλαίσιο της προσέγγισης της Ενιαίας Υγείας (One Health).

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση COST PRAGMATICK είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα pragmatick-action.eu.