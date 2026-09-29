Πανεπιστημιακό τμήμα στους Αμπελόκηπους: Συζητήσεις Κυρίζογλου – Παπαδόπουλου και ο ρόλος-κλειδί Ποζρικίδη

της Βαρβάρας Ζούκα

Την προοπτική λειτουργίας πανεπιστημιακού τμήματος στους Αμπελόκηπους εξετάζουν ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών να έχουν ήδη προχωρήσει σε επίπεδο διερεύνησης συγκεκριμένου χώρου που θα μπορούσε να φιλοξενήσει τη νέα εκπαιδευτική δομή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το κτίριο “Φέσσα”, ιδιοκτησίας πλέον του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στη συμβολή των οδών Πατριάρχου Γρηγορίου, Ακριτών και Ευριπίδου. Πρόκειται για ακίνητο αναπτυγμένο σε τρία επίπεδα, το οποίο έχει αποκτηθεί, με σκοπό να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικές χρήσεις.

Τις σχετικές επαφές αποκάλυψε ο δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ενημερώνοντας το δημοτικό συμβούλιο ότι το κτίριο έχει ήδη επισκεφθεί ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος μαζί με στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών του ιδρύματος. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η πρώτη εικόνα ήταν θετική, καθώς οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου έκριναν ότι το ακίνητο παρουσιάζει ενδιαφέρον για την προοπτική δημιουργίας πανεπιστημιακής δομής.

Ο ρόλος Ποζρικίδη

Καθοριστικό ρόλο, για να ανοίξει η συζήτηση, είχε, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ο Κυριάκος Ποζρικίδης, ο οποίος συμμετέχει στο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σήμερα είναι πρόεδρος της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, μετά την πολυετή θητεία του ως Διευθύνοντος Συμβούλου στη ΔΕΘ Α.Ε..

Όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος, ο κ. Ποζρικίδης ήταν εκείνος που έθεσε αρχικά το ερώτημα εάν ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης θα ενδιαφερόταν να φιλοξενήσει πανεπιστημιακή σχολή ή τμήμα στην περιοχή και εάν διαθέτει κατάλληλο ακίνητο. Η συζήτηση αυτή έφερε στο προσκήνιο το κτίριο “Φέσσα” και ακολούθησε η επίσκεψη του δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης μαζί τη διοίκηση και στελέχη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το κτίριο Φέσσα

Το ακίνητο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, τόσο ως προς το οικόπεδο όσο και ως προς το κτίριο, ενώ, όπως επισήμανε ο κ. Κυρίζογλου, προορίζεται να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικές χρήσεις.

Ο Δήμος έχει ήδη πραγματοποιήσει παρεμβάσεις για την προστασία του κτιρίου, μεταξύ των οποίων εργασίες μόνωσης της ταράτσας και απορροής των όμβριων υδάτων, ύψους περίπου 70.000 ευρώ.

Στα πλεονεκτήματα του ακινήτου, σύμφωνα με τον κ. Κυρίζογλου, περιλαμβάνεται και η θέση του, καθώς αυτό βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οδό Λαγκαδά και εξυπηρετείται από λεωφορειακές γραμμές. Ο δήμαρχος, εξάλλου, συνέδεσε την προοπτική αξιοποίησής του και με τον σχεδιασμό για τη μελλοντική επέκταση του Μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.

Μακροχρόνια παραχώρηση με οικονομικό αντάλλαγμα

Για να περάσει η συζήτηση στο επόμενο στάδιο, θα πρέπει πλέον να υποβληθεί επίσημο αίτημα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προς τον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Ο σχεδιασμός δεν αφορά μια βραχυχρόνια παραχώρηση του ακινήτου, αλλά μια μακροχρόνια συμφωνία, ώστε το Πανεπιστήμιο να έχει τη δυνατότητα να επενδύσει τους αναγκαίους πόρους για τη μετατροπή και προσαρμογή του κτιρίου στις ανάγκες ενός πανεπιστημιακού τμήματος. Παράλληλα, στη συμφωνία θα προβλέπεται οικονομικό αντάλλαγμα προς τον Δήμο.