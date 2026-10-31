Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της ΕΣΕΤ-Δ. Παπαστεργίου: «Η πραγματική είδηση και η αξιόπιστη ενημέρωση κρατούν τον πολίτη στο επίκεντρο»

Τη σημασία της αξιόπιστης ενημέρωσης, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο των δημοσιογράφων της Περιφέρειας στην ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, ανέδειξε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την παρουσία του στο 56ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου (ΕΣΕΤ), στην Καλαμπάκα, όπου εκπροσώπησε την κυβέρνηση.

Στον χαιρετισμό του, ο υπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που διαμορφώνονται για τη δημοσιογραφία από την ταχύτατη εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία μεταβάλλει τόσο την παραγωγή όσο και τη διάδοση της πληροφορίας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη διασταύρωσης των ειδήσεων και διασφάλισης της εγκυρότητας του περιεχομένου, σε μια περίοδο κατά την οποία η παραπληροφόρηση και η διάδοση κατασκευασμένων ειδήσεων αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη έκταση.

Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους της Περιφέρειας, υπογράμμισε ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάδειξης των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών, επισημαίνοντας τη σημασία της επαγγελματικής δημοσιογραφίας για την ενημέρωση των πολιτών.

«Εσείς είστε αυτοί που προβάλλετε τα προβλήματα και που καθημερινά δίνετε μάχη για την πραγματική είδηση, απέναντι στην ψεύτικη και κατασκευασμένη πληροφορία. Η δημοσιογραφία είναι λειτούργημα και οφείλει να κρατά πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τον πολίτη και τον αναγνώστη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου στάθηκε, παράλληλα, στους κινδύνους που δημιουργεί η δυνατότητα μαζικής παραγωγής και διάδοσης παραπλανητικού περιεχομένου μέσω των ψηφιακών πλατφορμών. «Πίσω από ένα πληκτρολόγιο, πλέον μπορεί κάποιος να επηρεάσει ολόκληρες δημοκρατίες», σημείωσε, αναδεικνύοντας την ανάγκη αναγνώρισης του περιεχομένου που δημιουργείται με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στον ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act), καθώς και στις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τη διαφάνεια και την αναγνώριση περιεχομένου που παράγεται από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τόνισε, επίσης, ότι οι δημοσιογράφοι και οι εκδότες καλούνται να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, χωρίς να απωλέσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα και την αξιοπιστία που αποτελούν βασικά στοιχεία της δημοσιογραφικής εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση των νέων με την ενημέρωση, εκφράζοντας προβληματισμό για την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην επαφή τους με τον γραπτό λόγο και τον παραδοσιακό Τύπο. Μάλιστα, μοιράστηκε μια προσωπική ανάμνηση από τα μαθητικά του χρόνια, όταν η συστηματική ανάγνωση εφημερίδων είχε συμβάλει στην προετοιμασία του για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Με αφορμή το ζήτημα αυτό, παρουσίασε και την ελληνική πρωτοβουλία για την προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στην τοποθέτησή του ο υπουργός αναφέρθηκε, ακόμη, στις ψηφιακές υποδομές που αναπτύσσονται στη χώρα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον εθνικό υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟ», στο Λαύριο. Όπως εξήγησε, η δημιουργία ισχυρών υπολογιστικών υποδομών μπορεί να υποστηρίξει την επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εφαρμογών και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στον Δημήτρη Παπαστεργίου, ως αναγνώριση της στήριξης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στη διοργάνωση.

Το 56ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων και υπό την αιγίδα των υπουργείων Εθνικής ‘Αμυνας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Τουρισμού, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Συνδιοργανωτές ήταν η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και το Επιμελητήριο Τρικάλων.