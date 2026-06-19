Πανελλήνιες 2026: Την Πέμπτη 25/6 οι βαθμολογίες για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Την Πέμπτη 25/6 ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των Πανελλήνιων εξετάσεων για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ενημερώνει ότι στάλθηκε οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας.

Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν σε καταστάσεις που θα τοποθετηθούν σε όλα τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας.

Σε αυτές, θα εμφανίζονται ο κωδικός κάθε υποψηφίου και οι βαθμοί που συγκέντρωσε σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, γραμμένους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Όσοι έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση θα λάβουν επίσης τη βαθμολογία τους με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει.